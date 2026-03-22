Así logró Colombia posicionar su aguacate en el mercado europeo más exigente

Cuando se habla del auge del aguacate colombiano muchos piensan de inmediato en Estados Unidos, impulsado por la visibilidad que ha ganado esta fruta en vitrinas globales como el Super Bowl. Sin embargo, el mapa real de las exportaciones cuenta otra historia.
El mayor punto de llegada del Hass colombiano no está hoy en el mercado estadounidense, sino en Europa, con Países Bajos como nodo dominante de entrada y redistribución.
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Ese dato no solo corrige una percepción instalada; también revela cómo se ha construido una estrategia comercial más sofisticada, sostenida y exigente para el agro colombiano.
En diálogo exclusivo con Valora Analitik, Jan Willem van Bokhoven, director de la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, desmenuza las razones detrás de ese posicionamiento y deja ver que el éxito del aguacate colombiano en Europa responde a decisiones estratégicas, ventajas productivas y a una relación cada vez más estrecha con uno de los principales centros logísticos del mundo.
Europa primero: la decisión que definió el mapa exportador
La idea de que Estados Unidos lidera el destino del aguacate colombiano no solo es imprecisa, sino que oculta la verdadera estructura del comercio del Hass.
Hoy, Países Bajos concentra cerca del 32 % de las exportaciones, seguido por Estados Unidos con alrededor del 30 %, mientras que España y Reino Unido participan con 7,23 % y 7,01 %, respectivamente .
El cambio ha sido progresivo. Durante 2020 y 2021, España y Reino Unido superaban a Estados Unidos, pero desde 2022 el mercado estadounidense escaló posiciones hasta consolidarse como el segundo destino más importante.
El liderazgo europeo no es una coincidencia reciente, sino el resultado de una estrategia de entrada anticipada.
“Uno de los factores que explica esta concentración del mercado es que Colombia accedió primero al mercado europeo y después al de Estados Unidos”, explica van Bokhoven, al señalar que esa secuencia permitió al país “tener varios años para posicionarse” .
A esa ventaja se suma una condición estructural: la capacidad productiva diferenciada. “Gracias a su ubicación geográfica y a su clima, Colombia puede ofrecer aguacates en momentos diferentes a los de otros países”, agrega, lo que permite abastecer el mercado en momentos estratégicos del año .
Países Bajos: más que destino, plataforma de acceso del aguacate colombiano a Europa
El liderazgo de Países Bajos debe leerse más como una función logística que como una simple preferencia de consumo. “Países Bajos es la puerta de entrada, el aguacate llega y luego se distribuye en toda Europa”, explica van Bokhoven.
Esa dinámica implica que el producto colombiano se redistribuye rápidamente hacia otros mercados clave. “La mayoría de los aguacates se consumen en Francia, Alemania o Dinamarca”, señala, y añade que “casi el 90 % del aguacate que llega está destinado a otros mercados” .
Esto convierte a Países Bajos en un nodo estratégico dentro del comercio agrícola europeo. Su infraestructura, experiencia logística y posición como segundo exportador agrícola del mundo lo consolidan como el principal punto de entrada para productos como el aguacate.
Para Colombia, esto significa que el acceso a un solo mercado abre la puerta a múltiples destinos dentro del continente.
El posicionamiento del aguacate colombiano no se sostiene únicamente en la logística. También responde a atributos del producto que encajan con las exigencias del consumidor europeo.
“La relación entre buena calidad y precio” es uno de los factores que destaca van Bokhoven. A esto se suma la disponibilidad en momentos donde otros países tienen menor oferta, lo que fortalece su competitividad.
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Sin embargo, el factor más determinante es la sostenibilidad. “Se valora mucho la sostenibilidad, y Colombia ha dado grandes pasos y ha hecho grandes esfuerzos para ser un sector sostenible”, afirma .
En mercados como el europeo, este elemento no es opcional. Es una condición para competir.
El avance del aguacate Hass colombiano en Europa está respaldado por un crecimiento sostenido en exportaciones. Entre 2020 y 2025, las ventas hacia Países Bajos pasaron de US$36,7 millones a US$134,2 millones, con un crecimiento cercano al 265 % .
Aunque en 2022 se registró una caída del 27 %, el mercado neerlandés mantuvo su liderazgo y, desde 2023, la tendencia volvió a ser positiva.
Van Bokhoven vincula este comportamiento a la evolución de la industria. La expansión de las hectáreas cultivadas y el aumento de la capacidad productiva han permitido responder a la demanda internacional.
Además, el cumplimiento de estándares europeos ha sido determinante para consolidar la presencia del producto en ese mercado.
La relación con Países Bajos también está impulsando una transformación en la forma en que se produce y se comercializa el aguacate colombiano.
“La cooperación es cada vez más importante”, afirma van Bokhoven, quien anticipa que el impacto será mayor en los próximos años con programas como Combitrack .
Estas iniciativas buscan transferir conocimiento y tecnología al sector colombiano. El alcance incluye desde prácticas más eficientes en el uso del agua hasta soluciones para el procesamiento que permiten generar valor agregado.
“El impacto de la cooperación ya es grande, pero será aún más grande”, señala, destacando además el potencial de productos derivados como el aceite de aguacate o el guacamole .
El aguacate : un motor económico en expansión
El aguacate Hass colombiano ya tiene un impacto relevante en la economía nacional. Actualmente llega a más de 50 países y se ha consolidado como uno de los productos insignia del agro exportador
En términos regionales, Antioquia lidera con cerca del 48 % de las exportaciones, seguido por Risaralda (26 %) y Valle del Cauca (12 %) .
Además, solo en Antioquia la producción genera más de 15.000 empleos, evidenciando su capacidad para dinamizar economías locales.
De cara al futuro, el mapa exportador seguirá evolucionando. Estados Unidos continuará ganando participación en el corto plazo, impulsado por condiciones de entrada más flexibles.
Van Bokhoven lo reconoce, pero también marca el límite de esa tendencia. “Países Bajos va a seguir siendo un destino importante”, afirma, al tiempo que advierte que Europa seguirá siendo el mercado más exigente en sostenibilidad .
El reto para Colombia será sostener su presencia en ambos frentes: crecer en volumen sin perder posicionamiento en los mercados más exigentes.
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Ahí se define no solo el futuro de las exportaciones, sino la consolidación del aguacate colombiano como un producto competitivo en la economía global.