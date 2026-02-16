Así puede consultar si será jurado de votación para las elecciones al Congreso de Colombia en 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que los ciudadanos ya pueden verificar si fueron designados como jurados de votación para las elecciones al Congreso de la República, que se realizarán el próximo 8 de marzo de 2026.
Además de consultar la asignación como jurado, los ciudadanos también pueden revisar dónde está inscrita su cédula y cuál será su puesto de votación para participar en los comicios.
La entidad recordó que el 21 de febrero de 2026 es la fecha límite para la designación oficial de jurados, quienes cumplen un papel clave en el desarrollo de la jornada electoral, al encargarse de la instalación de mesas, la entrega de tarjetones, el conteo de votos y el diligenciamiento de actas.
La consulta se puede realizar a través de los canales oficiales de la Registraduría, ingresando el número de documento en el sistema habilitado para este proceso.
Las autoridades electorales reiteraron la importancia de verificar esta información con anticipación, ya que ser jurado es una obligación ciudadana y no presentarse sin justificación puede acarrear sanciones.
Con esta etapa, el calendario electoral avanza hacia la recta final de los comicios legislativos de 2026, en los que se elegirán Senado y Cámara de Representantes.
Se recomienda que se haga la consulta desde la página web directamente y no seguir enlaces directos desde teléfonos celulares o redes sociales, podría tratarse de intentos de fraude o suplantación.
El enlace oficial para verificar si es jurado es el siguiente: https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion?tipo=jurado
El enlace para consultar su lugar de votación es el siguiente: https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion