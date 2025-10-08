Así puede seguir a Valora Analitik en Google Discover, el segundo medio de nicho económico más leído de Colombia

Cada vez más usuarios confían en Valora Analitik como su fuente principal de información para la toma de decisiones. Esta confianza ha impulsado una transformación orientada a ofrecer contenidos más completos, oportunos y adaptados a las necesidades de la audiencia.
Uno de los espacios donde se refleja este crecimiento es Google Discover, plataforma que se ha convertido en un punto de encuentro clave para los lectores de Valora Analitik. A través de este servicio, los usuarios acceden a un feed personalizado de publicaciones, videos y contenido de redes sociales, ajustado a sus intereses y hábitos de búsqueda.
Durante este mes de octubre, Google Discover presenta novedades relevantes que facilitan el seguimiento de los medios de comunicación preferidos. Entre ellos, los usuarios pueden elegir a Valora Analitik como medio destacado para recibir sus noticias más recientes. Este nuevo formato permite priorizar las fuentes informativas de interés, brindando una experiencia más directa y personalizada.
¿Cómo seguir a Valora Analitik en Google Discover?
Valora Analitik se ha consolidado como el segundo medio de nicho económico más leído del país, de acuerdo con datos de Comscore. Además, en el último año registró un crecimiento del 51 %, reflejo de la confianza de sus lectores y del fortalecimiento de su presencia digital.
A su vez, el medio se mantiene en el top 10 de los portales más consultados por líderes de opinión, según el más reciente informe de Cifras & Conceptos, lo que evidencia su influencia y posicionamiento dentro del ecosistema informativo colombiano.
Este crecimiento ha sido posible gracias al papel fundamental de la audiencia, especialmente a través de Google Discover, una herramienta que amplía el alcance de los contenidos y permite que más personas se mantengan informadas sobre temas económicos, financieros y de actualidad.
Para continuar recibiendo información de Valora Analitik dentro de Discover, los usuarios pueden seguir unos sencillos pasos:
- Desde dispositivos Android: desplace la pantalla de inicio hacia la derecha para acceder al panel de noticias. Allí podrá encontrar artículos de Valora Analitik dentro de su feed.
- En dispositivos iOS: ingrese a la aplicación de Google; en la parte inferior del buscador encontrará las publicaciones de Discover.
- Una vez localice una nota del medio, en la esquina superior derecha aparecerá la opción “Seguir”. Al seleccionarla, quedará suscrito a los contenidos de Valora Analitik.
- Si no visualiza esta alternativa, también puede acceder directamente al medio a través del enlace disponible en la plataforma para activar el seguimiento.
Al realizar este proceso, las noticias de Valora Analitik tendrán mayor prioridad dentro del feed de Discover, lo que permitirá recibir actualizaciones constantes sobre los temas económicos y empresariales más relevantes del país.
De esta forma, los usuarios podrán mantenerse informados con contenido verificado, analítico y contextualizado, reafirmando el compromiso de Valora Analitik con la calidad informativa y con la construcción de una comunidad digital que busca tomar decisiones basadas en datos y análisis confiables.