Así quedará el megaestadio en México en el que Colombia debutará en el Mundial 2026

El Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, avanza en su transformación para recibir el Mundial 2026 con una estructura reforzada, nuevos sistemas tecnológicos y una renovación completa orientada a eficiencia energética, seguridad y experiencia del espectador.
La sede, ubicada en Ciudad de México, será donde la Selección Colombia jugará su primer partido del torneo el 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán, en un escenario con capacidad para 83.264 aficionados y renovado bajo parámetros de infraestructura deportiva de última generación.
Las obras se construyeron con más de 100.000 toneladas de concreto, 8.000 toneladas de acero de alta resistencia y 1.200 toneladas de acero estructural, cifras equivalentes a las utilizadas en la construcción de un rascacielos de 60 pisos.
También fueron dinamitadas 180.000 toneladas de roca para adecuar la nueva estructura interna y los accesos del recinto. Con estas intervenciones, el mundialista mexicano pasará a ser uno de los estadios más reforzados de todo el torneo.
El terreno de juego se encuentra a 9,5 metros por debajo del nivel de la calle y mantiene las dimensiones oficiales FIFA de 105 metros de largo por 68 de ancho. La longitud total de sus graderías alcanza 55 kilómetros, una cifra comparable a la distancia entre Bogotá y la entrada de Zipaquirá, lo que refleja la magnitud del diseño interno.
El estadio también incrementó su infraestructura de accesos: cuenta con 30 túneles, 34 ingresos a tribuna general, 34 accesos a la primera sección, 6 rampas peatonales dobles y 4 accesos viales exclusivos para palcos. Los estacionamientos albergan 7.174 vehículos.
Las obras incluyen un sistema de iluminación LED de 10 años de duración estimada, con 320 luminarias de encendido inmediato y un ahorro energético cercano al 20 %, lo que permitirá transmisiones de mayor calidad y mejor visibilidad durante el torneo.
La cubierta del estadio está conformada por 1.200 toneladas de acero laminado, con volados que alcanzan 50 metros en laterales y 20 metros en cabeceras. Esta renovación mantiene una de las características históricas del recinto: su techo suspendido y la visibilidad completa desde cualquier punto.
Obras, tecnología y adecuaciones para el Mundial 2026
El sistema de riego fue rediseñado con un modelo computarizado 24/7 que utiliza agua tratada proveniente de las plantas de Ciudad de México. Para el mantenimiento del césped fueron instalados alrededor de 40 aspersores con alcances de entre 16 y 18 metros, cubriendo el 100 % del terreno de juego. Este sistema permite monitoreo continuo, optimiza el consumo y regula los niveles de riego según la humedad de la cancha.
En materia de audio, el estadio suma 69 equipos Meyer Sound distribuidos en toda la estructura, con tecnología de direccionamiento de haz que ajusta apertura e inclinación para ofrecer uniformidad en la cobertura sonora. Este sistema se usa en estadios de gran escala en Estados Unidos y Europa, y permite mantener el nivel de sonido sin distorsiones, incluso con el recinto en capacidad total.
El nuevo Estadio Banorte será sede de cinco partidos del Mundial 2026. El primer encuentro será el inaugural México vs. Sudáfrica del 11 de junio. Seis días después, el 17 de junio, Colombia debutará ante Uzbekistán en este mismo escenario.
El 24 de junio, el Banorte recibirá otro partido de la selección mexicana contra un rival europeo proveniente del Repechaje. Además, acogerá dos encuentros más, uno de dieciseisavos de final y otro de octavos de final.
Un estadio histórico que se moderniza para su tercer Mundial
Este recinto es el primero en la historia en albergar tres Copas del Mundo. Su inauguración fue el 29 de mayo de 1966, diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares, y promovido por Emilio Azcárraga Milmo y Guillermo Cañedo. Desde entonces ha sido escenario de algunos de los partidos más recordados del fútbol.
En 1970 recibió la final en la que Brasil de Pelé venció 4-1 a Italia para conquistar su tercer título mundial. En ese mismo torneo se jugó la semifinal considerada por muchos como “el Partido del Siglo”: Italia 4-3 Alemania Occidental.
En 1986, el estadio volvió a ser protagonista del fútbol mundial. Allí Diego Maradona marcó el famoso “gol del siglo” a Inglaterra tras una jugada de 55 metros recorridos, considerado uno de los mejores goles de la historia. También albergó la final entre Argentina y Alemania, además del partido en el que la Selección Argentina logró su segundo título mundial.
Recomendado: Startup colombiana digitalizará el Estadio Azteca, sede inaugural del Mundial 2026
Con la modernización actual, el Estadio Banorte combina su historia con mejoras estructurales, tecnológicas y de sostenibilidad, convirtiéndose nuevamente en un escenario central para la Copa del Mundo.