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Así quedó conformada la Junta Directiva del GEB: más del 50 % son mujeres

Ocho miembros fueron reelegidos y se sumó un cambio a la plantilla.

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Votación Junta Directiva del GEB 2026- 2028
Votación Junta Directiva del GEB 2026- 2028. Foto: Valora Analitik

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En la Asamblea General de Accionistas del Grupo Energía Bogotá (GEB) la compañía dio a conocer cómo quedó integrada la Junta Directiva para el periodo 2026-2028. 

El órgano directivo quedó conformado por siete miembros independientes y dos no independientes. Además, ocho de ellos fueron reelegidos y se sumó un cambio en la plantilla con la inclusión de Ana Milena López Rocha. 

Otro punto a destacar es que, con el aval de la Asamblea, más de la mitad de la Junta quedó integrada por mujeres. 

El listado quedó compuesto de la siguiente manera: 

Así quedó conformada la Junta Directiva del GEB: más del 50 % son mujeres

¿Quién es Ana Milena López?

López es economista de la Universidad de Harvard con MBA de Columbia Business School. Fue CFO de Ecopetrol y Cenit, y directora de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda. Cuenta con amplia experiencia en juntas directivas del sector financiero, energético y de infraestructura.

Se ha desempeñado como miembro de las Juntas Directivas de Promigas, ISA, Gases del Norte Perú SAC, Gas Natural de Lima y Callao en Perú, entre otras.

Ingresa a este órgano directivo en calidad de no independiente. 

Destacado: Asamblea de Accionistas del GEB aprueba distribución de dividendos por $2,3 billones

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Tags: Grupo Energía Bogotá, empresas
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