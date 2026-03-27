En la Asamblea General de Accionistas del Grupo Energía Bogotá (GEB) la compañía dio a conocer cómo quedó integrada la Junta Directiva para el periodo 2026-2028.
El órgano directivo quedó conformado por siete miembros independientes y dos no independientes. Además, ocho de ellos fueron reelegidos y se sumó un cambio en la plantilla con la inclusión de Ana Milena López Rocha.
Otro punto a destacar es que, con el aval de la Asamblea, más de la mitad de la Junta quedó integrada por mujeres.
El listado quedó compuesto de la siguiente manera:
¿Quién es Ana Milena López?
López es economista de la Universidad de Harvard con MBA de Columbia Business School. Fue CFO de Ecopetrol y Cenit, y directora de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda. Cuenta con amplia experiencia en juntas directivas del sector financiero, energético y de infraestructura.
Se ha desempeñado como miembro de las Juntas Directivas de Promigas, ISA, Gases del Norte Perú SAC, Gas Natural de Lima y Callao en Perú, entre otras.
Ingresa a este órgano directivo en calidad de no independiente.
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