Así reciben los mercados la victoria de Kast en elecciones de Chile: esto dicen UBS y Goldman Sachs

El candidato de derecha, José Antonio Kast, se impuso en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre con el 58,2 % de los votos válidos, frente al 41,8 % de la candidata de izquierda, Jeannette Jara.
Los resultados estuvieron en línea con las encuestas previas y los pronósticos de los mercados de apuestas. Kast asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026 para un período de cuatro años.
El mandatario electo tomará las riendas de una economía chilena en estado saludable, según un informe de Goldman Sachs. Los analistas del banco de inversión proyectan que la inflación convergerá a la meta del 3,0 % del Banco Central en los primeros meses de 2026.
Se espera desde la entidad un crecimiento del PIB del 2,4 % en 2025, que se moderaría ligeramente en 2026, pero se mantendría por encima del 2 %.
En este contexto, anticipan que el Comité de Política Monetaria (MPC) reanudará el ciclo de flexibilización, bajando la tasa de política monetaria al 4,25 % en el primer trimestre de 2026, un nivel considerado neutral.
Desafíos inmediatos de Kast
El nuevo gobierno enfrentará tres retos urgentes, de acuerdo con los analistas de Goldman Sachs:
- Seguridad Ciudadana: Aunque Chile sigue siendo seguro en comparación regional, la percepción de deterioro es una de las principales preocupaciones de los votantes. La tasa de homicidios, que alcanzó un máximo de 6,8 por cada 100.000 habitantes en 2022, ha bajado a 6,0 en 2024, mostrando mejoras en 2025, pero aún es casi el doble del promedio de la década anterior.
- Mercado Laboral Débil: La creación de empleo es débil y la tasa de desempleo se mantiene por encima de los promedios históricos. Goldman Sachs atribuye esto en parte a aumentos significativos en el costo laboral, impulsados por el alza del salario mínimo, mayores contribuciones previsionales y la transición a la semana laboral de 40 horas.
- Desequilibrio Fiscal: Las finanzas públicas incumplirán la Regla Fiscal por tercer año consecutivo en 2025. Un desbalance estructural ha elevado la deuda pública desde menos del 5 % del PIB en 2008 a más del 42 % actualmente.
El mercado financiero recibió la elección del nuevo presidente con moderada calma que se refleja en una leve caída del índice IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago que no ha parado de valorizarse desde hace meses a la espera de los resultados.
Por su lado, el peso chileno mantiene la revaluación frente al dólar estadounidense en lo que sigue siendo una tendencia generalizada en América Latina.
La agenda y las limitaciones de Kast
Kast hizo campaña enfocándose en el estado de derecho, el combate a la delincuencia y una postura firme en inmigración, por lo que se espera que estas sean prioridades al inicio de su gobierno, dijo el informe de Goldman Sachs.
También anticipa que impulsará legislación para agilizar la inversión, reduciendo trámites burocráticos y requisitos de permisos.
En el frente fiscal, el presidente electo se comprometió a recortar el gasto público en US$6.000 millones (aprox. 1,5 % del PIB) en sus primeros 18 meses. Lograrlo será complejo, ya que también prometió no tocar los programas sociales y el margen presupuestario es limitado, por lo que probablemente requerirá reducciones importantes en gastos operativos o de inversión.
Adicionalmente, Kast propone reducir gradualmente la tasa del impuesto corporativo, del 27 % actual al 23 % para 2029. Una caída del 15 % en la recaudación por este concepto (equivalente a ~0,75 % del PIB) erosionaría una parte significativa del esfuerzo de consolidación del gasto. Para que una reforma tributaria sea neutra en ingresos, Goldman Sachs señala que probablemente se requeriría un aumento en los impuestos a la renta personal.
Próximos pasos para Kast
La administración de Kast deberá trabajar con un Congreso dividido y sin mayorías, luego de los resultados de las elecciones parlamentarias de noviembre. Su coalición de derecha tendrá 42 de los 155 escaños en la Cámara Baja y siete de los 50 en el Senado. Deberá buscar acuerdos con la coalición de centroderecha más moderada, que contará con 34 diputados y 18 senadores adicionales, consideraron los analistas del banco de inversión.
Dentro de los primeros 90 días, el futuro ministro de Hacienda deberá emitir un decreto que fije la trayectoria del balance estructural y el techo macroprudencial de la deuda pública, definiendo el marco de la regla fiscal que regirá todo el mandato. También se espera para marzo un plan de cambios al régimen de inversión de los fondos de pensiones, tras la aprobación de una reforma al sistema previsional a principios de año.
Política monetaria: Ciclo de recortes continúa
Respecto a la reunión del MPC del 16 de diciembre, Goldman Sachs espera un recorte de 25 puntos base en la tasa de política, llevándola al 4,5 %. La inflación general y subyacente han venido por debajo de las proyecciones del banco central.
Se estima que la inflación general cerrará 2025 en 3,6 % interanual, notablemente por debajo del 4 % proyectado en septiembre.
En el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, se anticipa que el Banco Central revisará a la baja sus pronósticos de inflación para 2025 y mostrará una convergencia más rápida a la meta del 3 %.
En el escenario central de política, el modelo podría mostrar un recorte adicional en 2026, con una tendencia muy gradual hacia una tasa terminal del 4 % en el cuarto trimestre de 2026. No obstante, se espera que el MPC mantenga una guía cautelosa y dependiente de los datos.
Lo que dice UBS sobre la elección de Kast
Según el equipo de analistas de UBS, el resultado de las elecciones fortalece la posición de Kast en las negociaciones iniciales con el Congreso y le otorga un mayor espacio para priorizar su agenda central, aunque los límites institucionales seguirán siendo una restricción determinante.
El análisis subraya que la derecha entra en este nuevo ciclo cerca de, pero sin alcanzar, una mayoría operativa en el Congreso. Por lo tanto, el impulso reformista dependerá de la construcción de coaliciones y el pragmatismo, no de la acción unilateral.
No obstante, la victoria presidencial decisiva reduce la incertidumbre a corto plazo en torno a la gobernabilidad, enviando una señal de estabilidad.
Un tono moderado y prioridades claras
En su discurso de victoria, Kast adoptó un tono mesurado e institucional, enfatizando la unidad y la estabilidad por encima de la confrontación. UBS destaca que el presidente electo reforzó tres temas recurrentes que marcarán el inicio de su gobierno: Seguridad pública y control migratorio como prioridades inmediatas, reactivación económica a través de la inversión y la reforma regulatoria; responsabilidad fiscal, con una consolidación gradual en lugar de ajustes abruptos.
Expectativas de política: Enfoque incremental y límites evidentes
La dirección de las políticas de Kast es clara, pero UBS anticipa que la implementación será incremental. El foco inicial estará en seguridad y confianza inversora, áreas que cuentan con un apoyo político y público relativamente amplio.
La reforma regulatoria y de permisos se identifica como la palanca económicamente más significativa, particularmente para las inversiones en construcción y minería. En cuanto a la política fiscal, se espera que se mantenga conservadora, restringida por la dinámica de la deuda pública y la aritmética congresional.
La gran incógnita, según el banco, no es la dirección, sino la velocidad y profundidad de la ejecución, dada la fragmentación política y la potencial resistencia de sectores del Congreso y la sociedad civil.
