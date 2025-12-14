Con más de 7,16 millones de votos a favor (58,21 %), el abogado y líder del Partido Republicano José Antonio Kast se posiciona como el próximo presidente de Chile.
El Servicio Electoral de Chile reveló que con el 98,53 % de las mesas escrutadas y un marcado liderazgo en todas las regiones del país, los números confirman que Kast se posesionará como mandatario en marzo de 2026, tal como lo mostraban los sondeos de las últimas semanas.
Sin embargo, los chilenos en el exterior se inclinaron por Jeannette Jara en Francia, Reino Unido, Suecia, Polonia, Noruega, Austria, España, Italia, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Japón, Corea y Australia, mientras que en China, Malasia, Singapur, Kenia, Emiratos Árabes, Tailandia e Israel y el ganador fue José Antonio Kast.
A las 6:00 p. m., hora local (4:00 p. m. en Colombia) cerraron las mesas después de 10 horas de votación y comenzó el conteo oficial.
El presidente saliente Gabriel Boric llamó a Kast y reconoció su triunfo en una conversación que fue transmitida en vivo por televisión local y lo invitó a su primera reunión mañana 15 de diciembre en la mañana.
¿Quién es José Antonio Kast?
José Antonio Kast, de 59 años y ascendencia alemana, ha tenido una larga trayectoria política que comenzó como concejal de la comuna de Buin (1996-2000) y diputado de la República por cuatro periodos consecutivos (2002-2018). De hecho, fundó los movimientos Acción Republicana (2018) y el Partido Republicano de Chile (2019).
Ha sido perfilado como ultraconservador y católico, también ha mostrado afinidad con la extrema derecha al punto de ser comparado con Donald Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei. Se trata de su tercer intento por llegar al Palacio de La Moneda en Santiago, pues se postuló también en las elecciones de 2021 y 2017.
Su programa de gobierno se enfoca en la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. También llegó con una propuesta de recorte del gasto público, reducción de impuestos y eliminación de regulaciones.
Su contrincante en la segunda vuelta a la Presidencia, Jeannette Jara, también abogada, es militante del Partido Comunista y abanderada de la coalición Unidad por Chile. Fue subsecretaria de Previsión Social y ministra del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Gabriel Boric.
Jara también se comunicó con Kast, reconoció su triunfo, lo felicitó y la manifestó su respaldo apenas una hora después de que se cerraran las mesas y a pesar de que todavía no se había confirmado el resultado.
Vale la pena recordar que el pasado 16 de noviembre más de 13,4 millones de personas acudieron a las urnas (40.900 mesas en total) para elegir al próximo presidente, de un total de 15,6 millones de electores habilitados, en la primera jornada electoral con voto obligatorio e inscripción automática, lo que contribuyó a ampliar la participación hasta alcanzar una cifra récord.
Dado que en la primera vuelta de las presidenciales ningún candidato obtuvo más del 50 % de los votos, Jara, con la participación más alta (26,8 %), y Kast, quien quedó en segundo lugar (23,9 %), pasaron a la segunda vuelta, dejando atrás a los candidatos Franco Parisi, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, entre otros.
Medios locales revelaron que Kast reveló que planeaba ir a la casa de gobierno a reunirse con el mandatario actual, Gabriel Boric, en caso de resultar electo.
—