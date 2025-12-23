Así regirá el pico y placa en Bogotá para estos vehículos el 24 y el 31

Bogotá enfrenta un incremento sostenido en los desplazamientos urbanos durante el cierre del año, una situación que se intensifica de manera particular en las últimas semanas de diciembre. Las actividades propias de la temporada, como las compras navideñas, los encuentros familiares, los eventos sociales y los viajes asociados a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo generan una mayor demanda sobre la infraestructura vial y los servicios de transporte.
Frente a este escenario, la administración distrital adoptó una serie de ajustes al esquema de Pico y Placa, con el propósito de mejorar la circulación, mitigar los niveles de congestión y asegurar opciones de movilidad suficientes tanto para los habitantes de la ciudad como para quienes la visitan en estas fechas.
La estrategia definida por el Distrito establece un tratamiento diferenciado entre los vehículos particulares y el servicio público individual tipo taxi. Para los automóviles privados, se optó por suspender la restricción en jornadas específicas consideradas de alta movilidad, con el fin de facilitar los desplazamientos de entrada y salida de la capital, así como los recorridos internos durante los días festivos. En contraste, para los taxis se decidió mantener la regulación activa en la mayoría de las fechas, atendiendo al rol clave que este servicio cumple en la atención de la demanda de transporte durante la temporada decembrina.
En Bogotá, el Pico y Placa para taxis opera bajo un esquema distinto al aplicado a los vehículos particulares. La restricción se define con base en el último dígito de la placa y se aplica de lunes a sábado, en el horario comprendido entre las 5:30 de la mañana y las 9:00 de la noche. Cada día se limita la circulación de dos números específicos, lo que implica que un segmento de la flota debe permanecer fuera de servicio. Este sistema funciona bajo una rotación continua, que avanza de forma progresiva a lo largo de la semana y se actualiza de manera periódica.
Con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo de 2025, la Alcaldía Mayor de Bogotá precisó cómo se implementará la medida. En el caso de los vehículos particulares, se determinó levantar el Pico y Placa los viernes 26 de diciembre y 2 de enero de 2026. Estas fechas se suman a los festivos del 25 de diciembre y el 1 de enero, lo que permitirá cuatro días consecutivos sin restricción para este tipo de automotores, una decisión orientada a facilitar la movilidad interurbana y los desplazamientos asociados a la temporada.
Sin embargo, esta flexibilización no se aplica de la misma manera al servicio de taxis. Para este sector, la restricción se mantendrá vigente los días 26 y 27 de diciembre, así como el 2 y el 3 de enero, siguiendo el esquema de rotación establecido al cierre de 2025. Únicamente se suspenderá el Pico y Placa para taxis durante el 25 de diciembre y el 1 de enero, al tratarse de días festivos de carácter nacional.
De acuerdo con el cronograma oficial, durante la última semana de diciembre la medida se aplicará de la siguiente forma: el miércoles 24 la restricción corresponderá a las placas terminadas en 3 y 4; el jueves 25 no habrá Pico y Placa; el viernes 26 deberán salir de circulación los taxis con placas finalizadas en 7 y 8; y el sábado 27 la medida recaerá sobre los números 9 y 0. El domingo 28 no se aplicará restricción. Para el cierre del año, el lunes 29 estarán restringidas las placas 1 y 2; el martes 30 las terminadas en 3 y 4; y el miércoles 31 las finalizadas en 5 y 6. Estas disposiciones buscan mantener un equilibrio entre la oferta de transporte y la necesidad de ordenar la movilidad en una de las épocas de mayor flujo vehicular del año.