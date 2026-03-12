Así se mueve la carrera vicepresidencial: estas son las fórmulas que ya se conocen para 2026

Se destapan más fórmulas vicepresidenciales de los candidatos a la Presidencia 2026. El más reciente movimiento lo dio Luis Gilberto Murillo, quien anunció a Luz María Zapata como su dupla.
El excanciller y exembajador inscribirá su candidatura este viernes en horas de la tarde como candidato a primera vuelta.
¿Quién es Luz María Zapata?
Luz María Zapata es una politóloga y dirigente gremial colombiana que ha tenido presencia en la política nacional, principalmente por su trabajo con las ciudades capitales y su cercanía con sectores de centro-derecha.
Fue segunda dama durante el gobierno de Juan Manuel Santos, al ser la esposa del entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Posteriormente dirigió la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), entidad que agrupa a los alcaldes de las principales capitales del país.
Desde ese cargo se convirtió en una voz influyente en discusiones sobre seguridad urbana, financiación de las ciudades y coordinación entre los gobiernos locales y el Ejecutivo nacional.
¿Cómo va la carrera vicepresidencial?
En las últimas horas se han conocido varias de las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos que competirán en las elecciones de 2026.
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que lo acompañará la senadora y líder indígena Aída Quilcué.
Por su parte, Sergio Fajardo confirmó que su fórmula será Edna Bonilla, quien fue secretaria de Educación de Bogotá.
En el caso del abogado Abelardo de la Espriella, su fórmula vicepresidencial será el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.
Entre tanto, Juan Fernando Cristo anunció que su compañera de fórmula será Norma Constanza Vera. Cristo optó por un perfil técnico más que político: Vera es investigadora, docente universitaria y defensora de derechos humanos.
Su trayectoria profesional se ha centrado en la academia y la investigación. Durante más de una década fue docente de la Universidad del Magdalena, donde documentó las acciones de grupos paramilitares en la región, en particular las estructuras que operaron bajo el mando de Hernán Giraldo.
Mientras tanto, aún se espera la decisión de Paloma Valencia, quien continúa en conversaciones con Juan Daniel Oviedo para definir su fórmula vicepresidencial.