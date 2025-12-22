Así será el calendario tributario 2026 para el pago de impuestos en Bogotá

La alcaldía de Bogotá publicó las fechas claves para el pago de impuestos con descuentos, modalidades y plazos definidas por la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH).
Mediante la resolución SDH 000195 de 2025, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá definió́ el calendario tributario 2026 para declarar y pagar los principales impuestos de la ciudad.
“Pagar los impuestos a tiempo permite que Bogotá́ cuente con los recursos para ejecutar obras, inversión social, seguridad e infraestructura, y ayuda a los contribuyentes a evitar afanes, intereses y sanciones. Por eso los invitamos a agendarse desde ya con el calendario tributario 2026 y aprovechar las opciones de pago, incluido el pago por cuotas, para cumplir con tranquilidad”, señaló́ Pablo Verastegui, director de Impuestos de la Secretaría Distrital de Hacienda de (SDH)
Fechas del impuesto predial en Bogotá durante 2026
Con lo anterior, estas son las fechas para el pago del impuesto predial:
- Hasta el 17 de abril de 2026, los contribuyentes pueden pagar con un 10 % de descuento. Sin este beneficio, la fecha límite es el 10 de julio de 2026.
Quienes necesiten diferir el impuesto pueden acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), que permite pagar en cuatro cuotas iguales y sin intereses. Para acceder, el contribuyente debe realizar la declaración inicial a través de la Oficina Virtual hasta el 8 de mayo de 2026.
Cuotas SPAC predial
- Primera cuota: 5 de junio de 2026.
- Segunda a cuota: 14 de agosto de 2026.
- Tercera cuota: 2 de octubre de 2026.
- Cuarta cuota: 4 de diciembre de 2026.
Fechas del impuesto de vehículos en Bogotá durante 2026
Así las cosas, estas son las fechas para el pago del impuesto de vehículos:
- Hasta el 15 de mayo de 2026, los contribuyentes pueden pagar con un 10 % de descuento por pronto pago. Sin este beneficio, la fecha límite es el 24 de julio de 2026.
En el 2026 vuelve el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC) para este impuesto.
Quienes necesiten diferir el pago, pueden acogerse a esta facilidad que permite pagar en dos cuotas y sin intereses. Para hacerlo, deben presentar la declaración inicial hasta el 12 de junio de 2026.
Cuotas SPAC vehículos
- Primera cuota: 3 de julio de 2026.
- Segunda cuota: 4 de septiembre de 2026.
Fechas para pagos de otros impuestos en Bogotá durante 2026
Para conocer las fechas y condiciones del impuesto de industria y comercio (ICA), ReteICA y otros impuestos distritales, consulte la resolución completa.
En predial, vehículos e Industria y Comercio (ICA) se mantiene la opción de hacer un aporte voluntario de hasta el 10 % sobre el valor del impuesto. Este aporte es una contribución adicional, completamente opcional, con la que los contribuyentes pueden apoyar el desarrollo de programas y proyectos de ciudad. Con corte a noviembre de 2025, por este concepto, se recaudaron $ 1.578.179.718, con aportes de 24.166 contribuyentes: $ 864.078.718 en predial, $ 703.530.000 en vehículos y $ 10.571.000 en ICA.
“La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) recuerda a los contribuyentes que, en enero de 2026 se cumple el vencimiento de ReteICA, bimestre 6 (noviembre – diciembre) correspondiente al calendario tributario 2025, el cual deben pagar y declarar los agentes de retención hasta el 16 de enero de 2026”, concluye la entidad.