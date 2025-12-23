Así serán los nuevos megacolegios adjudicados en Medellín

La Alcaldía de Medellín definió al contratista para ejecutar las obras de la Institución Educativa El Diamante, ubicada en el barrio residencial Robledo. El proceso se llevó a cabo tras una convocatoria abierta publicada en el Secop II.
Este es el segundo megacolegio adjudicado de los diez que se tienen proyectados y contempla una proyección de más de $46.000 millones.
La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad a cargo del diseño y la ejecución del proyecto, informó que en el proceso de selección abierta se recibieron diez propuestas, representadas en 24 empresas. En este caso, el Consorcio Educativo Diamante APA, integrados por las firmas Paecia S. A. S. y Andina de Construcciones y Asociados S. A. S., fue el que obtuvo el mayor puntaje.
Emiro Valdés López, gerente de la EDU, destacó que esta infraestructura educativa beneficiará a 460 estudiantes en la jornada de bachillerato. Se proyecta que las obras físicas inicien en enero del 2026 y finalicen en marzo del 2027.
“Con disciplina, con compromiso, con rigor, pero sobre todo con mucho amor y con transparencia, hemos adjudicado el megacolegio El Diamante. Una infraestructura con una inversión que supera los $44.000 millones que hace parte de los diez megacolegios que dejaremos en esta administración”, añadió.
El Plan de Desarrollo de la administración distrital contempla la construcción de diez megacolegios. El primero en ser adjudicado fue la Sección Escuela Conrado González Mejía, en la misma comuna.