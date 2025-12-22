Estas serán las megaobras que se vienen para la Troncal Magdalena 1 en 2026

El proyecto vial Troncal del Magdalena 1 avanza de manera sostenida en un proceso de modernización integral que ha transformado la infraestructura del corredor y su capacidad de servicio. La intervención contempla la construcción de nuevas calzadas, variantes, puentes vehiculares, pasos peatonales e intersecciones, además de áreas de servicio diseñadas para ofrecer condiciones adecuadas de descanso y seguridad a los usuarios. Estas obras responden a una planeación técnica orientada a mejorar la movilidad, optimizar los tiempos de desplazamiento y elevar los estándares de seguridad vial en uno de los ejes estratégicos del país.
La ejecución del proyecto ha implicado la operación simultánea de múltiples frentes de obra, lo que ha requerido una coordinación permanente entre equipos técnicos, operativos y administrativos. En este proceso se ha vinculado a miles de trabajadores y se ha dispuesto de una flota significativa de maquinaria y equipos especializados, parte de los cuales han sido suministrados por empresas de la región, fortaleciendo así la economía local y la generación de empleo.
De forma complementaria a las obras físicas, el componente de seguridad vial ha sido reforzado mediante una estrategia pedagógica continua. Desde 2023 se han desarrollado campañas dirigidas a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones, así como jornadas educativas en comunidades e instituciones educativas ubicadas en el área de influencia del proyecto. Estas acciones buscan promover comportamientos responsables en la vía, generar conciencia sobre el respeto por las normas de tránsito y contribuir a la reducción de siniestros viales.
Recomendado: Troncal Magdalena 1 inicia fase de construcción
En materia de operación y mantenimiento, el corredor presenta avances relevantes. Se ha realizado la instalación de cerca de 1,2 millones de metros lineales de señalización horizontal y la aplicación anual de más de 300.000 metros lineales de sello de fisuras, lo que permite preservar la estructura del pavimento. Adicionalmente, once cuadrillas de mantenimiento y más de 200 colaboradores desarrollan labores permanentes de bacheo, demarcación, limpieza, atención de drenajes y rocería, garantizando condiciones adecuadas de transitabilidad.
De cara a 2026, el concesionario proyecta mantener y ampliar los frentes de obra, con énfasis en sectores estratégicos como puentes y variantes, al tiempo que consolida el modelo de operación y mantenimiento que ha respaldado el avance del proyecto.
Para el próximo año se prevé la puesta en servicio de 123 kilómetros de nueva calzada, que incluirán ocho variantes, 27 puentes vehiculares, ocho intersecciones y dos áreas de servicio orientadas a ofrecer descanso seguro a los usuarios y a mitigar la siniestralidad en la vía. Estos avances permitirán fortalecer la conectividad regional y mejorar la experiencia de quienes transitan por este corredor vial.
¿Cómo fue el balance de 2025 en obras para Troncal Magdalena 1?
A su vez, la concesión presentó el balance correspondiente a 2025, un periodo en el que se consolidaron avances relevantes dentro del proceso de modernización de uno de los corredores más estratégicos para la conectividad y la movilidad del país.
A lo largo del año, el concesionario Autopista Magdalena Medio fortaleció un modelo de gestión integral orientado a garantizar la continuidad operativa de la vía, mejorar sus condiciones técnicas y elevar los estándares de servicio para los usuarios que transitan por este eje fundamental del territorio nacional.
El corredor, con una extensión aproximada de 260 kilómetros entre Puerto Salgar y Barrancabermeja, opera actualmente bajo un esquema de atención permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana.