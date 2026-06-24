Asia, Medio Oriente, África y América Latina serán los mercados centrales para la industria del petróleo a 2050

La demanda de petróleo en el mundo estará impulsada por India, Asia, Medio Oriente, África y América Latina. Las previsiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) señalaron que el consumo en estas regiones aumentará en 25,2 millones de barriles diarios entre 2025 y 2050. De ese total, 8,1 millones de barriles diarios corresponderían a India.
La OPEP también prevé que la demanda petrolera en Asia, Medio Oriente y África aumente en 5,3 millones de barriles diarios, 4,7 millones de barriles diarios y 4,3 millones de barriles diarios, respectivamente. Mientras tanto, en América Latina crecería en 2,8 millones de barriles diarios y en China en 1,1 millones de barriles diarios hasta 2050.
Estas alzas estarían respaldadas por una mayor demanda de crudo en el transporte por carretera, la industria de la aviación y la petroquímica. También se espera un crecimiento moderado en sectores como la industria, el residencial, el transporte, el agro y el comercio. El único segmento en el que se prevén descensos a largo plazo es la generación de electricidad.
El incremento en el consumo para el transporte por carretera se debe a la expansión del parque automotor a nivel global, particularmente en los países en desarrollo. Este aumentaría de 1.750 millones de unidades en 2025 a 3.000 millones en 2050. Además, se proyecta un fuerte crecimiento de los vehículos eléctricos. Pese a ello, los vehículos que funcionan con gasolina o diésel seguirán dominando y representarán 73 % del total en 2050, según los pronósticos.
Es por ello que la industria petrolera seguirá teniendo margen de acción, según la OPEP, puesto que, al existir demanda en el mercado, los productos refinados continuarán siendo consumidos.
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Por otro lado, la organización señaló que habrá importantes crecimientos en la demanda de combustibles específicos. Entre ellos se destacan el combustible para aviones y el queroseno, con un aumento de 4,2 millones de barriles diarios, el gasóleo y el diésel (3,8 millones de barriles diarios), el gas licuado de petróleo (GLP) y el etano (3,5 millones de barriles diarios), la nafta (3,2 millones de barriles diarios) y la gasolina (2,4 millones de barriles diarios).
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