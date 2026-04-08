Asocajas niega posibilidad de capitalizar la Nueva EPS ante posible fin de intervención

La eventual redefinición del rol de las cajas de compensación en Nueva EPS enfrenta un obstáculo de fondo: la falta de capacidad financiera y de certezas jurídicas para asumir riesgos adicionales.
Desde Asocajas se insiste en que las cajas no pueden entrar a capitalizar una EPS en crisis sin claridad sobre tres variables críticas: estado financiero real, alcance de las obligaciones y reglas de participación futura.
“Volveríamos, entonces, a participar, pero ya sin control accionario… no sabemos qué entidad vamos a recibir”, advirtió Adriana María Guillén, presidenta ejecutiva, Asocajas, en el Gran Foro de Protección Social donde Valora Analitik es medio aliado.
Cabe mencionar que Asocajas no era accionista directa, sino que lo eran las cajas de compensación que agrupa. Estas concentraban el 50,1% de la participación en la entidad, mientras que el Gobierno tenía una porción minoritaria.
Posteriormente, el Gobierno consolidó su posición como accionista mayoritario al alcanzar el 51%, tras la cesión de acciones por parte de Colsubsidio, Cafam, Compensar, Confenalco Valle, Confenalco Antioquia y Comfandi.
Sin músculo financiero para absorber pérdidas
El punto más sensible es la capacidad de capitalización. Asocajas sostiene que las cajas de compensación no tienen margen para inyectar recursos a una entidad con deterioro acumulado, en un contexto en el que el sistema de salud arrastra pérdidas multimillonarias.
Esto no es menor: implicaría trasladar riesgos financieros a organizaciones cuyo objeto es administrar recursos con destinación específica para trabajadores formales, lo que abre un frente jurídico y fiscal.
Además del frente financiero, Asocajas plantea un problema de seguridad jurídica. Participar sin control accionario —como se ha sugerido en algunos escenarios— implicaría asumir responsabilidades sin tener capacidad real de decisión.
A esto se suma la incertidumbre sobre el modelo de aseguramiento que impulsa el Gobierno, lo que dificulta proyectar la viabilidad de cualquier inversión o participación.
La opacidad como punto de quiebre
El principal obstáculo es, precisamente, la opacidad. Nueva EPS —la segunda aseguradora más grande del país, con 11,5 millones de afiliados, equivalentes al 22 % del sistema— no reporta información a los catálogos financieros de la Superintendencia Nacional de Salud desde el primer trimestre de 2024. El más reciente informe de Así Vamos en Salud, basado en datos de la Superintendencia, revela que las EPS cerraron 2025 con un patrimonio negativo de $16,86 billones.
El documento advierte que, un año después de haberse encendido las alertas, la situación persiste. La falta de información, especialmente en una entidad de peso como Nueva EPS, impide conocer el estado real del sistema y profundiza la incertidumbre.