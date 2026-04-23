El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, alertó que el traslado de ahorros de fondos privados a Colpensiones moverá en cuestión de días unos $25 billones, que equivalen a dos reformas tributarias.
Agregó que están analizando la normativa y sus bases jurídicas, al tiempo que confirmó que no descartan tomar acciones frente a la misma.
El decreto firmado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fija las reglas para que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transfieran la totalidad de los saldos de las personas que accedieron a la llamada ‘ventana de oportunidad’, incluyendo el capital acumulado y los rendimientos financieros, al Gobierno,
Esta política, incluida en la reforma pensional, permitió que más de 30.000 de afiliados movilizaran sus ahorros al régimen público, aun cuando les faltaban 10 años o menos para pensionarse.
(Espere ampliación).