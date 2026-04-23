Ahora | Gobierno hace oficial traslado de ahorros de fondos privados a Colpensiones: serían $25 billones y este es el decreto

El Ministerio del Trabajo publicó el Decreto 0415 del 20 de abril de 2026, el cual reglamenta el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por los fondos privados, hacia el Régimen de Prima Media (RPM) a cargo de Colpensiones.
Esta medida se da en el marco de la «ventana de oportunidad» de traslado prevista en la reforma pensional, permitiendo que más de 30.000 de afiliados o pensionados movilicen sus ahorros al régimen público.
El decreto establece las reglas para que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transfieran la totalidad de los saldos, incluyendo el capital acumulado y los rendimientos financieros al Gobierno, pero no especifica una cifra exacta o un estimado de los recursos que le ingresarán por esta vía.
El proceso que deben seguir las AFP
De acuerdo con el decreto, para los afiliados que ya han consolidado su derecho pensional (22.472 pensionados), las AFP disponen de un término no superior a 15 días hábiles tras la entrada en vigencia del decreto para efectuar el giro.
En el caso de los afiliados que se trasladaron, pero aún no se han pensionado (19.632 trabajadores), el proceso se dividirá en dos etapas: el primer 50 % de los recursos deberá trasladarse en un plazo máximo de 20 días, mientras que el 50 % restante se completará en los 10 días posteriores. La normativa especifica que los recursos pueden transferirse en efectivo, Títulos de Tesorería (TES) clase B o títulos de deuda debidamente vigilados.
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