Trasladar los ahorros privados a Colpensiones excede las facultades del Gobierno Petro: BanRep

Una nueva advertencia le salió a la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro para mover los ahorros pensionales a Colpensiones.
Esta vez vino por parte del Banco de la República, que envió al Ministerio del Trabajo sus comentarios al proyecto de decreto.
En cinco puntos del comunicado, con fecha del 11 de marzo, la entidad señaló que: “El traslado anticipado de los recursos a Colpensiones que contempla el proyecto de decreto no se encuentra autorizado por la ley y excedería las facultades reglamentarias del Gobierno”.
Cabe resaltar que la propuesta obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a trasladar la totalidad de los ahorros de los afiliados que decidan cambiarse de régimen, incluso en plazos muy cortos. Este proceso debería realizarse en cuestión de días o semanas, incluyendo tanto el capital acumulado como sus rendimientos.
Lo anterior podría generar efectos relevantes en los mercados financieros locales, teniendo en cuenta que una parte importante de estos recursos está invertida, especialmente en títulos de deuda pública (TES), advirtió el banco.
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Como otra alerta, la entidad enfatizó que actualmente no es posible completar plenamente el proceso de traslado, debido a que la implementación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo aún no se ha materializado.
Por esta razón, sostuvo que los recursos de quienes opten por el cambio de régimen deberían seguir siendo administrados por las AFP hasta que se consolide efectivamente el derecho a la pensión.