Así fueron los ataques de Estados Unidos a Caracas que terminaron con la detención de Nicolás Maduro

Este sábado 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una serie de ataques terrestres a puntos estratégicos, políticos y militares en Caracas.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, dio a conocer algunos de los puntos que fueron blanco de la intervención militar del gobierno de Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, quien fue capturado según confirmó Trump.
Usuarios en redes sociales confirmaron los ataques en algunos puntos cerca de Miraflores y bases militares ubicadas dentro de Caracas.
El Ejército de Venezuela ya se pronunció sobre lo sucedido, al igual que el régimen de Maduro, y se convocó a toda la fuerza pública para “defender a Venezuela”.
Los puntos que fueron atacados en Caracas
Según el presidente Petro, estos son los puntos confirmados tras el ataque de Estados Unidos
- La Carlota inhabilitado y bombardeado
- Cuartel de la montaña en Catia La Mar inhabilitado y bombardeado
- Palacio Federal Legislativo en Caracas bombardeado
- Fuerte Tiuna bombardeado
- Aeropuerto en el Hatillo atacado
- Base n3 de F16 en Barquisimeto bombardeada
- Aeropuerto privado Caracas en Charallave bombardeado e inhabilitado
- Activado el Plan de defensa en Miraflores
- Zonas de Caracas, Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de Enero, todo el sur de Caracas sin suministro eléctrico
- Ataques en el Casco Central de Caracas
- Base Militar de helicópteros de Higuerote inhabilitado y bombardeado
Recomendado: Atención | Trump confirma que EE. UU. capturó a Maduro tras operación militar en Caracas