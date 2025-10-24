Noticias económicas internacionales Noticias políticas

Atención | Petro, su familia y Benedetti fueron incluidos por Gobierno Trump en la Lista Clinton

La sanción marca un punto crítico, es la primera vez que incluyen a un presidente de Colombia en la lista.

Por: -
Petro reitera: Colombia no tendrá nuevos contratos de exploración de petróleo, gas y carbón
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Compártelo en:

El presidente Gustavo Petro confirmó que él, su familia y el ministro Armando Benedetti fueron incluidos por Estados Unidos en la lista OFAC, conocida como la Lista Clinton.

En un post de X Petro escribió: “Efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC” y anunció que su defensa será el abogado Dany Kovalik de los EE. UU.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, concluyó Petro.

Confirmación de la inclusión de Petro a la OFAC
Confirmación de la inclusión de Petro a la OFAC por parte del secretario del Tesoro de los Estados Unidos.

¿Qué es la Lista Clinton?

 La Lista Clinton es un registro creado en 1995 por el gobierno de Estados Unidos para sancionar a personas, empresas o entidades vinculadas con el narcotráfico o el lavado de dinero.

La maneja la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y quienes aparecen allí sufren bloqueo de bienes, congelamiento de cuentas y prohibición de hacer negocios con empresas o bancos estadounidenses.

En la práctica, estar en la Lista Clinton significa una muerte comercial, incluso sin condena judicial, ya que muchas instituciones financieras internacionales también bloquean a los señalados. En Colombia ha tenido un impacto fuerte sobre empresarios y compañías relacionadas con redes del narcotráfico, pero nunca sobre un presidente.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Colombia, Gustavo Petro, Noticias Valora Analitik
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar