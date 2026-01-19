Atlético Nacional y Nike lanzan colección 2026 inspirada en su última Libertadores

Atlético Nacional y Nike presentaron de forma oficial la colección completa para la temporada 2026, una línea que rinde homenaje al equipo que hace una década conquistó la Copa Libertadores y terminó como el mejor club del mundo en el ranking de la IFFHS. El lanzamiento se realizó en Medellín con la presencia de exjugadores del plantel campeón de 2016, hinchas y directivos del club.
La propuesta incluye, además de la camiseta oficial de competencia presentada en diciembre de 2025, una gama amplia de prendas: camiseta pre-match, buzo de entrenamiento, hoodie, anthem jacket, gorra y tee. Según Nike Colombia, todas las referencias fueron diseñadas con tecnología Dri-Fit y están elaboradas con 100 % poliéster reciclado, en línea con las metas de sostenibilidad de la marca.
El evento de estreno combinó activaciones comerciales con experiencias para el público. Hubo zonas de personalización de camisetas, espacios de barbería y tatuajes, oferta gastronómica local y una exhibición de la Copa Libertadores 2016 junto a camisetas originales de los protagonistas de aquella campaña. De acuerdo con el club, más de mil aficionados asistieron durante la jornada.
La nueva indumentaria estará disponible en las tiendas físicas de Nike en Colombia y en Tienda Verde, la cadena oficial del equipo. El objetivo comercial es consolidar un año que coincide con el décimo aniversario del título continental y con un calendario deportivo en el que Nacional disputará Liga BetPlay, Copa Colombia y la Copa Sudamericana.
Una colección que conecta memoria y negocio
Juan Carlos Galindo, gerente general de Nike Colombia, explicó que el diseño busca unir identidad y rendimiento. “La colección integra elementos icónicos de la historia del equipo con el ADN deportivo de Nike. Las prendas de juego fueron desarrolladas para optimizar el desempeño de los futbolistas y ofrecer mayor ligereza”, afirmó el directivo.
Desde el club, el director de mercadeo Andrés Restrepo Sánchez destacó el alcance comercial del proyecto. “Es una propuesta integral pensada para que el hincha la viva dentro y fuera de la cancha. Evoca momentos históricos y acerca al público a una etapa que marcó al fútbol colombiano”, señaló.
El mercado de camisetas oficiales en Colombia mueve cifras relevantes. Informes de la industria textil deportiva estiman que los equipos grandes del país venden entre 120.000 y 180.000 unidades por temporada, con precios promedio que oscilan entre US$280.000 y US$350.000. En 2016, tras el título continental, Nacional superó los 200.000 ejemplares comercializados, un registro que la nueva colección pretende igualar.
Tecnología y sostenibilidad como ejes del nuevo uniforme de Atlético Nacional
Nike detalló que la línea utiliza la plataforma Dri-Fit para repeler el sudor y mejorar la transpirabilidad del jugador. El uso de fibras recicladas reduce hasta 30 % las emisiones frente a materiales tradicionales, según datos de la compañía. Esta apuesta coincide con la tendencia global del fútbol, donde marcas como Adidas y Puma también migraron sus uniformes a poliéster reutilizado.
Una curiosidad del lanzamiento es la recuperación de símbolos gráficos del uniforme de 2016 de Atlético Nacional, como los tonos verdes clásicos y detalles dorados alusivos al trofeo continental. Esa estrategia de nostalgia comercial ha sido aplicada por clubes como River Plate y Flamengo en aniversarios recientes, con incrementos de ventas superiores al 25 %, de acuerdo con reportes del sector.
Con esta colección, Atlético Nacional y Nike buscan convertir el recuerdo de un año histórico en un motor de ingresos para 2026. El club espera que la línea acompañe los resultados deportivos, esta vez en Copa Sudamericana, y fortalezca una relación comercial que ya supera una década en el fútbol colombiano.