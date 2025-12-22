Atlético Nacional vendería a su jugador más valioso: Esta plata le entraría al equipo

El futuro de Marino Hinestroza dejó de ser una cuestión interna de Atlético Nacional y pasó a convertirse en una disputa abierta entre dos gigantes del fútbol sudamericano. Boca Juniors y Santos de Brasil avanzan por caminos paralelos para quedarse con el extremo colombiano de 23 años, mientras el club antioqueño mantiene abiertas las conversaciones y evita cerrar cualquier acuerdo de forma anticipada.
Aunque desde Argentina se ha instalado la idea de que Boca tiene la operación encaminada, en Medellín el panorama es distinto. Atlético Nacional reconoce contactos formales, pero no confirma ningún cierre. Esa diferencia de versiones refleja el momento real de la negociación: el jugador está en el mercado y su salida es probable, pero el destino todavía no está definido.
La entrada del Santos de Neymar cambió el escenario. El club brasilero, que volverá a competir internacionalmente en Copa Sudamericana 2026, busca reforzar su frente ofensivo y ve en Hinestroza una opción prioritaria. La competencia directa entre Boca y Santos elevó la expectativa del negocio y fortaleció la posición negociadora del club ‘Verdolaga’.
En medio de ese contexto, Atlético Nacional analiza el impacto deportivo, pero sobre todo el impacto financiero de desprenderse del jugador con mayor proyección de su plantel, en un momento donde el mercado regional volvió a pagar cifras que no eran habituales para futbolistas del torneo local.
Antes de cualquier anuncio, hay un dato que marca el centro de la discusión: el dinero que puede entrarle al club por la operación. Las conversaciones giran alrededor de una transferencia cercana a los US$5 millones, cifra que el ‘Xeneize’ ha trabajado como base y que Santos está dispuesto a igualar o mejorar. Para el fútbol colombiano, se trata de un monto alto, especialmente para una venta directa dentro de Sudamérica.
¿Cuánto dinero recibiría Atlético Nacional por la venta de Marino Hinestroza?
Atlético Nacional no posee el 100 % de los derechos económicos de Marino Hinestroza. Cuando el jugador llegó desde Columbus Crew de la MLS, se pactó un acuerdo que incluyó un porcentaje de una futura venta para el club estadounidense. Fuentes del mercado ubican ese porcentaje entre el 25 % y el 30 %.
Con ese esquema, si la transferencia se concreta en US$5 millones, Nacional recibiría entre US$3,5 y US$3,75 millones, antes de impuestos, comisiones y costos administrativos. Aun con ese descuento, sería uno de los ingresos más altos del club en los últimos años por un solo jugador.
El propio presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, confirmó en charla con el periodista Wbeimar Muñoz que existen conversaciones adelantadas con varios equipos, entre ellos Boca Juniors, y que el negocio aún no está cerrado, dejando claro que el club espera mejorar las condiciones antes de tomar una decisión final.
Boca y Santos presionan, el mercado responde
Boca Juniors ya llegó a un acuerdo contractual con el jugador y envió representantes a Colombia para destrabar los últimos puntos con Atlético Nacional. Su objetivo es cerrar la operación rápidamente y evitar que la competencia brasileña encarezca el traspaso.
Santos, en cambio, aparece con una estrategia distinta. Tras asegurar su permanencia y clasificar a la Copa Sudamericana 2026, el club busca reconstruir su plantilla y liberar espacio para fichajes con proyección. La venta de Guilherme a la MLS abrió un cupo clave y puso a Hinestroza en el radar principal.
En lo deportivo, Hinestroza disputó 56 partidos oficiales con Atlético Nacional, marcó 7 goles, dio 11 asistencias y fue parte de los títulos de Liga, Copa Colombia y Superliga. Su regularidad y edad, además de su paso por Selección Colombia, explican el interés sostenido desde el exterior.
Si se concreta la venta en los valores actuales, Hinestroza se convertiría en uno de los jugadores colombianos más caros transferidos directamente entre clubes sudamericanos en los últimos años, sin pasar por Europa.
Hoy el escenario sigue abierto. Boca presiona, Santos compite y Atlético Nacional espera. La decisión final no solo marcará el futuro del jugador, sino también una de las operaciones económicas más relevantes del ‘Verde’ para 2026.