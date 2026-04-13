La presidenta encargada Delcy Rodríguez se dirigió al país el pasado ocho de abril desde el Palacio de Miraflores, acompañada del Consejo de Vicepresidentes, ministros, el presidente de PDVSA y el presidente de la Asamblea Nacional. En una alocución de media hora, hizo un balance de la situación económica del país y anunció seis medidas.
El aumento salarial
El anuncio más inmediato fue la confirmación de un incremento al ingreso mínimo de los trabajadores a partir del primero de mayo. Rodríguez no precisó el monto, pero explicó que estará respaldado por ingresos provenientes de ventas extraordinarias de combustible canalizados a través de fondos soberanos. Afirmó que el ajuste será progresivo y condicionado a la disponibilidad de recursos, con el objetivo de no repetir lo que ella denominó «falsos aumentos», incrementos nominales que generan inflación y pierden valor en semanas.
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El salario mínimo actual equivale a US$190, tras una serie de incrementos que arrancaron en octubre de 2021 cuando se ubicaba en US$30.
Las seis medidas
- Comisión de diálogo laboral y seguridad social: Rodríguez anunció la instalación inmediata de una comisión tripartita entre el Estado, sector privado y trabajadores para revisar el modelo laboral y de seguridad social. Reconoció que el sistema de pensiones no es sostenible en su forma actual: el 91 % de las pensiones lo financia hoy el Estado, y el sector privado aporta apenas el 9 % de lo que correspondería. Señaló que se necesitarían 38 millones de trabajadores activos cotizando para sostener el modelo vigente, cifra superior a la población total del país.
- Consejo Nacional de Economía: Anunció la creación de este consejo con el mandato de diseñar un nuevo modelo tributario consensuado entre los sectores productivos. Rodríguez señaló que ha escuchado a sectores comerciales e industriales y espera que de este espacio surja una propuesta de reforma fiscal más eficiente y competitiva.
- Ley Orgánica para la celeridad y optimización de trámites administrativos: Rodríguez promulgó esta ley durante la alocución. Explicó que le otorga facultades para eliminar trámites innecesarios, reducir plazos y modernizar la administración pública mediante herramientas digitales. La calificó como una «ley de justicia para los venezolanos».
- Comisión mixta para evaluar activos del Estado: Dispuso la creación de una comisión integrada por el Estado, el sector privado y la ciudadanía para determinar cuáles activos estatales tienen carácter estratégico y cuáles no. Aclaró explícitamente que la industria de hidrocarburos queda excluida de esta revisión y permanecerá bajo control estatal.
- Reforma del mercado inmobiliario: Solicitó a la Asamblea Nacional la reforma de leyes del sector para incorporar al mercado formal aproximadamente 500.000 viviendas que estima actualmente desocupadas, con el fin de crear un mercado de renta accesible para jóvenes y familias.
- Registro de saberes y convocatoria a la diáspora. Anunció la creación de un registro de saberes y profesiones de jóvenes, pensionados, jubilados y venezolanos en el exterior, con el objetivo de cubrir empleos derivados de nuevas inversiones. Llamó a los venezolanos que emigraron a regresar al país.