El autódromo más importante de Colombia se transforma y busca traer carreras internacionales avaladas por la FIA

El Autódromo de Tocancipá reabrió su pista principal tras la primera repavimentación total en 44 años de operación. El circuito, inaugurado en 1981, intervino sus 2,7 kilómetros de trazado con una inversión superior a $6.400 millones, equivalentes a cerca de US$1,6 millones. La obra incluyó el retiro completo de la carpeta asfáltica, el refuerzo de la subbase y la instalación de nuevas capas de alto desempeño, con el objetivo de cumplir estándares técnicos exigidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
La intervención se ejecutó luego de estudios técnicos realizados desde 2021 que detectaron fatiga estructural y deficiencias en drenajes. Durante 34 días se fresaron entre 9 y 11 centímetros del pavimento antiguo y se aplicaron dos nuevas capas: una base asfáltica de 6 centímetros y una capa de rodamiento de entre 4 y 5 centímetros. En total se utilizaron 3.800 toneladas de mezcla modificada con polímeros SBS, diseñada para soportar altas cargas y fuerzas laterales en curvas y frenadas.
El nuevo pavimento alcanzó un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 1,15. Este indicador, utilizado globalmente para medir la regularidad de las vías, ubica al escenario en parámetros comparables con pistas de alto nivel. La pavimentación final se realizó en 36 horas continuas, tras 18 meses de planeación técnica y controles topográficos.
La modernización no se limita al asfalto. Se ampliaron drenajes, se adecuaron accesos a pits, se renovó el paddock y se optimizaron las vías internas de emergencia. Según la administración del escenario, la adherencia de los neumáticos mejoró hasta 40 % frente a la condición anterior, lo que impacta directamente los tiempos por vuelta y la seguridad en pista.
Autódromo de Tocancipá busca aval de la FIA y competencias internacionales
El presidente de la junta directiva del autódromo, Juan Carlos Sánchez, afirmó en 6AM de Caracol Radio que el objetivo es obtener avales de la FIA para albergar competencias regionales. “No podemos tener Fórmula 1, porque la pista es mucho más corta, pero esperamos aprobaciones para Fórmula 4, Fórmula 3 y prototipos”, señaló.
Aunque el trazado de Tocancipá es de 2.725 kilómetros, lejos de los más de 4 kilómetros que suelen tener circuitos de Fórmula 1, sí cumple con especificaciones técnicas para categorías de formación y campeonatos regionales. En América Latina, pistas de extensión similar albergan válidas de Fórmula 3 y Fórmula 4, categorías clave en el desarrollo de pilotos.
El interés por atraer eventos internacionales retoma un debate que tomó fuerza en 2022, cuando se exploró la posibilidad de llevar una fecha de Fórmula 1 a Colombia, iniciativa que no avanzó por falta de respaldo gubernamental. Ahora, la estrategia apunta a competencias regionales avaladas por la FIA, lo que implicaría inspecciones técnicas y certificaciones adicionales.
En la jornada de reapertura participaron 17 prototipos en pista de manera simultánea, cifra que, según la organización, no se había registrado antes en el escenario. También rodaron 10 motociclistas de alto nivel y vehículos de la Escuela de Pilotos del Club Los Tortugas.
Nuevas especificaciones técnicas elevan estándar del automovilismo en Colombia
El nuevo asfalto elimina baches y ondulaciones que obligaban a los pilotos a modificar la línea ideal de carrera. Con un IRI de 1,15, los vehículos pueden trazar curvas con mayor precisión y estabilidad. César Gómez, gerente del autódromo, explicó que esto “permite desarrollar las líneas de carrera adecuadas y lograr mejores tiempos”.
Actualmente, Tocancipá es la única pista permanente para automovilismo en Colombia. En los años 70 operó el autódromo Ricardo Mejía con especificaciones de Fórmula 2, y en los 60 se proyectó un escenario en el parque La Florida que no se concretó. Desde 1981, el circuito de Cundinamarca concentra campeonatos como las 6 Horas de Bogotá y el Gran Premio Móvil Delvac.
El complejo cuenta con tribunas para entre 15.000 y 20.000 personas y con el kartódromo Juan Pablo Montoya, semillero de pilotos desde los cuatro años. La Escuela del Club Los Tortugas mantiene cupos de formación que recientemente completaron 30 alumnos en un curso de fin de semana.
Con la nueva infraestructura, el autódromo amplía su calendario para incluir no solo automovilismo, sino motociclismo, ciclismo y eventos corporativos. La administración implementará revisiones técnicas trimestrales para monitorear el comportamiento del pavimento y garantizar su durabilidad.