Autoridades reportan paso a un carril en la vía Calarcá – Cajamarca, en el Alto de la Línea

El Alto de la Línea, una de las vías de mayor tráfico del país, ha registrado cierres a lo largo de este sábado, consecuencia de derrumbes en el sector entre Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío), afectando la movilidad en esta zona del país.
Los derrumbes han sido ocasionados por las fuertes lluvias que se registran en varios departamentos del país.
Según han reportado las autoridades y el Invías, a través de su cuenta de Twitter, los deslizamientos se han dado en cercanías al peaje Bermellón en la madrugada de este 25 de octubre, con algunos vehículos afectados.
Incluso, se evidenció que un camión fue arrastrado por el lodo que cayó a la carretera, aunque los reportes de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima explicaron que el conductor resultó ileso.
Relacionado: Vía Bogotá–Villavicencio: Gobierno anuncia avances en la estructuración del primer tramo entre Boquerón y El Tablón
¿Cuál es el estado actual de la vía?
En el más reciente reporte del Invías, a través de su cuenta de X en la que se reporta el estado de las carreteras del país (#767), se comunicó que la vía tenía paso a un carril.
Por otro lado, en su cuenta oficial, indicaron que “en el cruce de la Cordillera Central, sentido Cajamarca – Calarcá, kilómetro 36, personal del Invías continúa con los trabajos de remoción del material que esta madrugada cayó sobre la vía”.
Indicaron que, mientras las condiciones climáticas lo permitan, por seguridad de los viajeros y de nuestros operarios, se mantiene el paso controlado a un carril.
“Solicitamos a los usuarios su comprensión por las incomodidades en el tránsito, nuestro personal trabaja con toda su capacidad para lograr la transitabilidad segura por la vía”, dice su cuenta de X.