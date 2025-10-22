Vía Bogotá–Villavicencio: Gobierno anuncia avances en la estructuración del primer tramo entre Boquerón y El Tablón

El Gobierno Nacional anunció que hay un importante avance con el fin de encontrar una solución para la vía Bogotá–Villavicencio, uno de los corredores más importantes y a la vez más afectados del país.
De acuerdo con el comunicado, se ejecuta el progreso en la estructuración del primer tercio de la nueva ruta entre Boquerón y El Tablón, que permitirá superar los puntos críticos que históricamente han generado cierres, afectaciones económicas y riesgos para los usuarios.
Así será el proyecto de la vía Bogotá – Villavicencio
Este proyecto contempla la construcción de 32 kilómetros de nueva calzada, intersecciones y mejoramientos que garantizarán una conexión más segura y permanente entre el centro del país y los Llanos Orientales.
El plan de estructuración, liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), incluye cuatro fases: debida diligencia; actualización técnica, ambiental y social; aprobación integral; y promoción, adjudicación y cierre financiero.
Actualmente, la consultoría ya culminó la Fase II con la entrega de los estudios del estructurador, que se encuentran en revisión y trámite de aprobación.
Este proyecto se enmarca en la estrategia del Gobierno para brindar soluciones a la vía al Llano, donde las emergencias y cierres intermitentes han generado sobrecostos logísticos, afectaciones turísticas y pérdidas para los transportadores y las comunidades regionales.
“Este corredor no puede depender más de la suerte del clima ni de respuestas temporales. Avanzamos en la solución estructural que la región lleva años esperando. Esta nueva ruta es un paso decisivo hacia una conectividad segura y permanente para los Llanos”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.
Finalmente, de manera complementaria, el Ministerio de Transporte seguirá ejecutando intervenciones en puntos críticos del corredor actual, asegurando movilidad, gestión de riesgos y atención logística, mientras el nuevo proyecto avanza hacia su etapa definitiva.