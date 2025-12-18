AV Villas anuncia nueva alternativa de ahorro con importante rentabilidad: clientes tendrán premios por usarlo

El banco AV Villas anunció una nueva alternativa para que sus clientes puedan ahorrar a través de sus bolsillos digitales.
Estos bolsillos, disponibles a través de su aplicación y pagina web, funcionan como compartimientos virtuales dentro de la cuenta de ahorros, permitiendo a los usuarios separar recursos para objetivos específicos, como guardar la prima de Navidad, bonos laborales o una parte del ingreso mensual.
La entidad destacó que, a la fecha, sus clientes han creado más de 90.000 bolsillos organizadores y con rentabilidad, lo que refleja una creciente adopción de este tipo de soluciones digitales.
Nueva alternativa en bolsillos de ahorro
Así las cosas, AV Villas lanzó la iniciativa “Bolsillo Ganador”, una campaña mediante la cual los clientes que abran un bolsillo organizador o un bolsillo con rentabilidad —que puede llegar hasta el 10,5 % efectivo anual— participarán en el sorteo de 100 premios de $200.000 cada uno.
Desde la entidad explican que esta propuesta no solo busca promover el ahorro, sino también fortalecer el uso de herramientas digitales accesibles, sin montos mínimos exigentes y con total flexibilidad para los usuarios. El objetivo es que más personas puedan gestionar su dinero de forma consciente y planificada, sin necesidad de recurrir a productos financieros complejos.
“Pretendemos transformar la manera en que los trabajadores usan la prima de Navidad, otros ingresos extra o una parte de su salario mensual, facilitando que esos recursos se destinen al ahorro mediante bolsillos digitales”, señaló Gerardo Hernández, presidente de AV Villas.