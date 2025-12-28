Avanza el TransMiCable San Cristóbal, el proyecto alcanza un avance de contrato del 80 %

El alcalde Carlos Fernando Galán, en compañía del director del IDU, Orlando Molano, inspeccionó las obras que se adelantan en el TransmiCable de San Cristóbal.
Con corte al 15 de diciembre de 2025, el proyecto TransMiCable de San Cristóbal alcanza un avance contractual del 80,22 %.
El director del IDU, Orlando Molano, informó que esta semana llegaron a la estación de La Victoria las 20 cabinas que estaban pendientes, con lo que se completará el total de cabinas del sistema (144). Las 4 cabinas de reserva se encuentran en zona franca y serán recibidas en enero de 2026.
En cuanto a la infraestructura, ya finalizó el izaje de las 21 torres, así como el halado, tendido y empalme de cerca de 6 km de cable que conectará las cabinas.
Además, las tres estaciones del sistema registran un avance de obra superior al 73 %.
El cable aéreo San Cristóbal es una de las megaobras que beneficiará a miles de personas en esta localidad de Bogotá. El proyecto tendrá una extensión de aproximadamente 2,8 kilómetros y contará con 21 pilonas, estructuras que sostendrán el sistema. Estas torres, con alturas que oscilan entre 20 y 40 metros, brindarán el soporte necesario para la infraestructura del cable.
El sistema contará con tres estaciones:
- Portal 20 de Julio
- La Victoria
- Altamira
El cable aéreo operará con cabinas bajo la modalidad de monocable. Este sistema permite que las pinzas se desenganchen para generar un movimiento continuo, facilitando el embarque y desembarque de los pasajeros. Cada cabina tendrá capacidad para diez personas y podrá soportar hasta 750 kilogramos.
Con este proyecto, Bogotá avanza en la implementación de soluciones de movilidad sostenibles, ampliando la cobertura del transporte público y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.