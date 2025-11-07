Avanzan obras en el kilómetro 18 de la vía al Llano; Gobierno mantiene compromiso de reabrir el 15 de noviembre

El Ministerio de Transporte prevé reabrir el kilómetro 18 de la vía al Llano el próximo 15 de noviembre, y entregó algunos avances de las obras que se adelantan para cumplir con ese compromiso.
En una visita técnica al sector, funcionarios del Ministerio, junto con el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Comité Cívico de Villavicencio, la Veeduría Vial del Meta, la Gobernación del Meta y la Cámara de Comercio de Villavicencio, recorrieron el punto con el objetivo de verificar de primera mano los trabajos ejecutados en esta zona baja del corredor vial.
Durante la jornada se hizo un recuento de las acciones realizadas para asegurar la fecha de apertura definida: remoción de material y terraceo en la parte inferior del deslizamiento, perforación de drenes para liberar presión de las aguas en la zona, gestión predial y coordinación interinstitucional para la consecución del predio que permita la disposición final del material removido, y la instalación de la estructura de pavimento para la recuperación del corredor vial.
Igualmente, se destacó que en el proceso fue fundamental el trabajo coordinado bajo el liderazgo de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, con las diferentes entidades territoriales, las gobernaciones de Cundinamarca y Meta, las alcaldías de Chipaque y Cáqueza, la Corporación Autónoma Regional, la ANI y el Invías haciendo posible este importante avance.
Durante el recorrido, Orlando Barbosa Villalba, presidente de la Veeduría Vial del Meta, manifestó que: “Estamos muy pendientes de la atención a la emergencia que se presentó en el km 18, por esa razón en el ejercicio de diálogo que tenemos con el Ministerio de Transporte, la ANI, el Invías y el concesionario, hemos tenido varias reuniones y como resultado, hoy es una visita técnica que ofreció la ministra que se haría semanalmente y estamos iniciando este ejercicio en el cual nos acompañan ingenieros y especialistas de la Gobernación del Meta”.
Por ahora, el concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron que ahora el paso por la variante del kilómetro 18 será tipo semáforo.
La medida busca permitir la movilización de 400 vehículos sentido Villavicencio-Bogotá y 300 vehículos sentido Bogotá-Villavicencio, sin embargo, la priorización de paso será dinámica dependiendo el comportamiento del tráfico y el volumen que se tenga en los sentidos de circulación.
- La actividad no cuenta con horarios predefinidos.
- La cantidad de vehículos por sentido puede superar las 300 unidades y puede aumentar en las horas de mayor demanda.
- El número de vehículos habilitados por sentido varía en función de la longitud de las colas y del comportamiento del tráfico dominante en el sector.