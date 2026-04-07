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Avianca renueva su alianza con la Federación Colombiana de Fútbol y habilita más de 3.000 vuelos para el Mundial

La compañía dispone cerca de 600.000 sillas para conectar a los aficionados con 10 de las 16 ciudades sede del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

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Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group, en el marco del anuncio de la operación para el Mundial 2026. Foto: Avianca.
Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group, en el marco del anuncio de la operación para el Mundial 2026. Foto: Avianca.

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Avianca ratificó su convenio con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y se consolida como aerolínea oficial de la Selección Colombia de cara al Mundial de Fútbol 2026. Para acompañar a los hinchas, la compañía dispone de más de 3.000 vuelos y una capacidad cercana a las 600.000 sillas hacia 10 de las 16 ciudades sede del torneo.

La alianza con la FCF se mantiene como uno de los ejes de posicionamiento de la aerolínea. Foto: Valora Analitik.
La alianza con la FCF se mantiene como uno de los ejes de posicionamiento de la aerolínea. Foto: Valora Analitik.

Los destinos de Avianca al Mundial de Fútbol 2026

Miami, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Boston, Dallas y Houston en Estados Unidos; Ciudad de México y Monterrey en México; y Toronto en Canadá son los destinos directos desde Bogotá. Los seis restantes estarán disponibles a través de aliados comerciales.

Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group, afirmó: «En Avianca nos sentimos muy orgullosos de ser la aerolínea oficial de la Selección Colombia y de poner a disposición una red única con el objetivo de llenar tribunas y acompañar a la Selección».

Destacado: Si se definiera por PIB, el Mundial 2026 tendría una sorpresiva final.

La alianza entre Avianca y la FCF supera los 10 años y con motivo del mundial, dos aviones Airbus A320 fueron intervenidos con un diseño alusivo a La Selección.

Dos aviones Airbus A320 fueron intervenidos con diseños alusivos a la Selección Colombia. Foto: Valora Analitik.
Dos aviones Airbus A320 fueron intervenidos con diseños alusivos a la Selección Colombia. Foto: Valora Analitik.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, señaló: «Agradecemos a Avianca por seguir impulsando el orgullo nacional. Tras más de 10 años de trabajo conjunto, valoramos el compromiso de nuestra aerolínea oficial».

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Tags: Avianca, Fútbol colombiano, Mundial 2026
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