Avianca ratificó su convenio con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y se consolida como aerolínea oficial de la Selección Colombia de cara al Mundial de Fútbol 2026. Para acompañar a los hinchas, la compañía dispone de más de 3.000 vuelos y una capacidad cercana a las 600.000 sillas hacia 10 de las 16 ciudades sede del torneo.
Los destinos de Avianca al Mundial de Fútbol 2026
Miami, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Boston, Dallas y Houston en Estados Unidos; Ciudad de México y Monterrey en México; y Toronto en Canadá son los destinos directos desde Bogotá. Los seis restantes estarán disponibles a través de aliados comerciales.
Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group, afirmó: «En Avianca nos sentimos muy orgullosos de ser la aerolínea oficial de la Selección Colombia y de poner a disposición una red única con el objetivo de llenar tribunas y acompañar a la Selección».
Destacado: Si se definiera por PIB, el Mundial 2026 tendría una sorpresiva final.
La alianza entre Avianca y la FCF supera los 10 años y con motivo del mundial, dos aviones Airbus A320 fueron intervenidos con un diseño alusivo a La Selección.
Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, señaló: «Agradecemos a Avianca por seguir impulsando el orgullo nacional. Tras más de 10 años de trabajo conjunto, valoramos el compromiso de nuestra aerolínea oficial».