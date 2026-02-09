Ante las demoras que se han presentado en los aeropuertos del país, Avianca anunció la activación de un plan de protección para los viajeros con conexión internacional que tienen proyectado movilizarse en los próximos días.
La aerolínea expresó su preocupación ante la posible afectación de los servicios migratorios por cuenta de las acciones anunciadas por la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco).
“Avianca vuelve a hacer un llamado para que las partes involucradas busquen soluciones que aseguren la prestación ininterrumpida de este servicio”, señaló la empresa.
Como parte de esta estrategía, la aerolínea pondrá en marcha dos medidas:
- Flexibilidad en conexiones: los usuarios tendrán la opción de modificar los vuelos para ampliar el tiempo de conexión, sujeto a disponibilidad.
- Cambio de itinerario: posibilidad de cambiar la fecha de viaje sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria, para volar hasta 15 días después de la fecha original del vuelo. Esta alternativa también está sujeta a disponibilidad.
De acuerdo con la compañía, estos cambios pueden gestionarse a través del Contact Center, las oficinas de venta de la aerolínea y directamente en los aeropuertos.
Además, anunció que continuará motinoreando la situación para proteger los planes de vuelo de los clientes.
Recomendaciones de Migración Colombia
En este contexto, Migración Colombia también activó un plan de contingencia en los principales puestos de control del territorio nacional. Las medidas están orientadas en facilitar el flujo de viajeros y evitar contratiempos en las terminales aéreas.
De acuerdo con la directora de general de la entidad, Gloria Esperanza Arriero, “esta estrategia busca garantizar la continuidad del servicio y una operación oportuna a los usuarios”.
⚠️ Migración Colombia activó plan de contingencia ante posibles demoras ocasionadas por el "Plan Reglamento"
La funcionaria señaló que se reforzarán los filtros de control con cerca de 50 funcionarios con capacidad de respuesta operativa. Además, recordó que los procesos de inmigración continúan realizando a través del sistema Biomig para agilizar el tránsito.
“Se hace un llamado a los viajeros a enrolarse previamente en Biomig y a hacer el máximo uso de las herramientas tecnológicas disponibles para facilitar su tránsito por los controles migratorios. Asimismo, se recomienda a los pasajeros de vuelos internacionales presentarse en los aeropuertos con al menos cuatro horas de anticipación», señaló Arriero.
Cabe recordar que el descontento de los sindicatos responde al presunto incumplimiento en los acuerdos adquiridos con el Gobierno Nacional para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
No obstante, desde el Ejecutivo se ha señalado que se ha cumplido con las acciones estipuladas, incluyendo el pago de la bonificación migratoria, las ampliaciones de la planta de personal, entre otras.
