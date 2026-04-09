Avianca podría subir precios de los tiquetes aéreos por conflicto en Medio Oriente

Durante su panel en el segundo día de la conferencia Wings of Change Americas (WOCA), organizada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), y donde Valora Analitik hace presencia, Gabriel Oliva, presidente de Avianca, se refirió al conflicto geopolítico y los altos impuestos que afectan a los tiquetes aéreos.
En primer lugar, el presidente de la aerolínea mencionó que con el conflicto, la demanda no se ha visto afectada fuertemente. Sin embargo, los precios de los tiquetes aéreos deberán incrementar. “Sí, vamos a tener que aumentar los tiquetes (aéreos)”, aunque la práctica anterior seguiría sin afectar la demanda.
Cabe resaltar que los precios del petróleo han incrementado fuertemente. Según Peter Cerdá, vicepresidente regional de la IATA para las Américas, explicó que, “antes del inicio del conflicto, el crudo cotizaba alrededor de los US$70 por barril. Hoy supera los US$110”.
Mientras que, en el caso del combustible de aviación, el incremento ha sido mayor, pasando de US$90 por barril a un aproximado de US$220, representando así un tercio de los costes operativos de una aerolínea.
Destacado: Grupo Abra aplaza salida a bolsa de Nueva York por conflicto en Medio Oriente; revela detalles de nueva flota y crecimiento
Impuestos, otro golpe a las aerolíneas
El tema de los altos impuestos para la industria en América Latina fue uno de los focos de la conversación. En el caso de Avianca, específicamente, alertó que “hoy tenemos una región que es la que más cargada mundialmente a nivel de tasas e impuestos. Colombia, específicamente, es uno de los países más altos”.
Oliva rescató que la industria aeronáutica y del transporte en general se consolida como un motor clave para el crecimiento económico, en la medida en que exista un entorno competitivo suficiente que permita trasladar eficiencias a los usuarios.
Por eso, mencionó que si los países quieren más desarrollo, turismo y otras oportunidades, “se trabaja de manera conjunta y el incentivo a eso con tasas y con impuestos que lo faciliten”.
En esa línea, consideró que no es posible separar la discusión sobre el desarrollo del turismo y la reducción de costos de la estructura impositiva vigente.
Explicó que si bien factores como la infraestructura aeroportuaria y la capacidad operativa también son relevantes, el punto de partida radica en generar condiciones fiscales más favorables que incentiven la demanda y la oferta.