Avión de la Fuerza Aérea que transportaba más de 100 soldados se accidentó en Putumayo

Un accidente aéreo de gran magnitud se registró en los últimos minutos en inmediaciones de Puerto Leguízamo (Putumayo), luego de que una aeronave militar tipo Hércules se siniestrara cuando cubría la ruta hacia Puerto Asís.
De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades, en el avión se movilizaban cerca de 110 soldados de las Fuerzas Militares. Hasta el momento, al menos 20 uniformados han sido rescatados con vida y trasladados a centros asistenciales para su valoración médica. Sin embargo, la cifra total de víctimas aún no ha sido confirmada de manera oficial.
El accidente ocurrió a aproximadamente tres kilómetros del casco urbano de Puerto Leguízamo. Las versiones preliminares indican que el siniestro se habría presentado poco después del despegue de la aeronave, aunque las causas exactas permanecen bajo investigación y serán determinadas por los organismos competentes.
🇨🇴 | URGENTE: Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia se estrelló en Puerto Leguízamo, Putumayo.— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 23, 2026
110 soldados iban a bordo del avión. De acuerdo con las autoridades, al menos 20 militares ya fueron rescatados. pic.twitter.com/smf5zNRenv
En el lugar de los hechos, las autoridades mantienen un amplio operativo de seguridad y rescate. La zona fue acordonada para facilitar las labores de atención de la emergencia, en las que participan ambulancias, personal médico y distintos organismos de socorro. Estas acciones se concentran en la búsqueda de sobrevivientes, la atención de los heridos y la verificación de las condiciones en el área afectada.
De manera paralela, se adelantan coordinaciones logísticas para el traslado de los lesionados y la eventual evacuación de quienes requieran atención especializada. Las condiciones del terreno y la ubicación del accidente representan un desafío adicional para los equipos de rescate, que continúan trabajando de forma ininterrumpida.
Se espera que en las próximas horas el Ejército Nacional de Colombia emita un pronunciamiento oficial con un balance detallado de lo ocurrido, así como información sobre el estado de los ocupantes de la aeronave y las posibles causas del accidente. Mientras tanto, las labores en la zona continúan bajo estrictos protocolos de seguridad.
Presidente Petro se pronuncia tras el accidente de la aeronave
El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X sobre la necesidad de modernizar el equipamiento de las Fuerzas Militares y las dificultades administrativas que han retrasado este proceso.
En su mensaje, el mandatario señaló que la renovación del armamento ha sido una decisión adoptada desde el inicio de su Gobierno. No obstante, explicó que obstáculos de carácter burocrático dentro de la administración militar han impedido la aprobación del documento Conpes/Confis, trámite que, según indicó, solicitó hace más de un año sin que hasta el momento se haya concretado.
Petro advirtió que los funcionarios, tanto civiles como militares, que no respondan a las exigencias de este proceso deberían ser retirados de sus cargos. Asimismo, subrayó que las adquisiciones en materia de defensa deben contribuir al fortalecimiento de la agricultura y la industria nacional, en línea con una estrategia de desarrollo interno.
El jefe de Estado también enfatizó la urgencia de avanzar en estas decisiones, al considerar que la demora pone en riesgo la vida de los miembros de la Fuerza Pública. En ese sentido, afirmó que su administración ha impulsado la modernización de la flota aérea estratégica y ha solicitado la compra inmediata de helicópteros, así como de aviones de carga y transporte de tropas, con el fin de mejorar la capacidad operativa en distintas regiones del país. Según explicó, esta necesidad se ha acentuado por la reducción en la disponibilidad de helicópteros de origen ruso, actualmente restringidos.
En su pronunciamiento, el presidente indicó que la directora del Departamento Nacional de Planeación y el ministro de Defensa deberán reunirse con él para avanzar en la aprobación del Conpes relacionado con la compra de armamento, comenzando por sistemas antidrones. Añadió que estas inversiones se financiarán mediante vigencias futuras, bajo la figura de proyecto estratégico.
Finalmente, el mandatario expresó su preocupación por un reciente accidente, frente al cual manifestó su expectativa de que no se registren víctimas fatales.