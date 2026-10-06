AXE lanza en Colombia dos nuevas fragancias inspiradas en perfumería

AXE amplía en Colombia su colección de fragancias finas con la inclusión de dos nuevos productos. Con el lanzamiento de Cherry Spritz y Peach Infusion, la marca busca unir dos atributos: la protección contra el mal olor y una construcción olfativa inspirada en la perfumería.
Las referencias están infusionadas con aceites esenciales e incorporan ingredientes como ambrox, praliné, maderas cremosas y musgo blanco salado.
Además, llegan al mercado en un momento en el que los ingredientes y las tendencias que tradicionalmente encontrábamos en perfumes están llegando a productos de uso cotidiano, convirtiendo a esta categoría en una de las más dinámicas.
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“Estamos viendo cómo la fragancia adquiere un papel cada vez más importante dentro del cuidado personal. Ya no se trata únicamente de cumplir una función como controlar el mal olor, sino de ofrecer una experiencia olfativa más completa”, destacó Santiago Vallejo, head of marketing andina de Unilever.
El directivo también explicó que con esta nueva colección se apunta a llevar perfiles más sofisticados a un producto cotidiano, manteniendo la funcionalidad que históricamente ha caracterizado a este segmento.
El desarrollo de estas referencias tomó 12 meses y tuvo como reto combinar ingredientes familiares con estructuras de mayor complejidad. Cherry Spritz, por ejemplo, parte de la cereza y el praliné y suma coco, ambrox y musgo blanco salado, mientras que Peach Infusion combina durazno y maracuyá con maderas cremosas y praliné.
Ambas propuestas están disponibles en Colombia desde agosto en presentación de 150 ml, en grandes superficies, droguerías, autoservicios y otros canales de comercialización de la marca.
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