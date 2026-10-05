Banco Santander Colombia nombra a Camila Vásquez como nueva Chief Financial Officer

Banco Santander Colombia informó el nombramiento de Camila Vásquez como su nueva Chief Financial Officer (CFO) y dijo que la llegada de la ejecutiva es un paso estratégico para respaldar el crecimiento sostenible de la entidad bancaria en el país.
Vásquez es ingeniera industrial de la Universidad América y posee una especialización en Finanzas Corporativas del CESA.
De acuerdo con un reporte de la entidad financiera, su incorporación busca continuar fortaleciendo la gestión financiera, la eficiencia operativa y la visión estratégica de la institución.
Camila Vásquez cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en el sector financiero, destacándose por su gestión en áreas como Tesorería, Mercados Globales y Gestión de Inversiones.
La ejecutiva ha trabajado durante más de una década en el grupo Itaú, ocupando cargos directivos de alta responsabilidad como la Vicepresidencia de Tesorería de Itaú BBA, gerente de Banking, gerente general de Itaú Asset Management, gerente general de Itaú Comisionista de Bolsa y gerente de Private Bank e Inversión.
Anteriormente, ocupó posiciones en entidades financieras como HSBC, Banco ABN AMRO, Banco de Bogotá y la firma comisionista Corredores Asociados. Asimismo, entre los años 2021 y 2022 lideró el Consejo Directivo de Asofiduciarias como su presidenta.
Con esta designación, Banco Santander Colombia ratifica su apuesta por consolidar su estructura directiva con talento de amplia experiencia en los mercados locales e internacionales.