Baja desaprobación de Petro y pesimismo de los colombianos, pero el orden público sigue preocupando: Invamer

La más reciente medición de Invamer, realizada entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025 a 3.800 personas con un margen de error de 1,85 %, muestra un ajuste en la percepción ciudadana sobre el desempeño del presidente Gustavo Petro y sobre el rumbo del país.
Aunque el mandatario sigue en terreno negativo, su desaprobación retrocede y las señales de desánimo se moderan frente a la medición de agosto.
Petro sigue desaprobado, pero cae la crítica ciudadana
A la pregunta “¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que Gustavo Petro se está desempeñando como presidente de Colombia?”, Invamer registró:
- Desaprueba: 56,7 %
- Aprueba: 37,7 %
La desaprobación cae cerca de dos puntos frente al sondeo de agosto (58 %), mientras que la aprobación repunta levemente (37 % en agosto).
En cuanto al clima general del país, la encuesta preguntó si Colombia va por “buen camino” o “mal camino”. Los resultados:
- Mal camino: 59,8 %
- Buen camino: 34,4 %
Aunque el balance sigue siendo adverso, Invamer muestra una mejora frente a agosto, cuando el 64,4 % consideraba que el país iba por mal rumbo y solo el 31 % veía un panorama positivo. Así las cosas, el sondeo sugiere un leve alivio en el pesimismo nacional.
El orden público vuelve a ser el principal dolor de cabeza
Sobre el principal problema que enfrenta Colombia, los encuestados respondieron:
- Orden público: 35,3 %
- Desempleo y economía: 19,2 %
- Corrupción: 11,8 %
- Necesidades básicas insatisfechas: 10,9 %
- Otras problemáticas: 10,6 %
- Mal funcionamiento del Gobierno o sistema político: 9,4 %
El dato más significativo es la evolución del orden público como principal preocupación:
- Noviembre 2024: 33,7 %
- Marzo 2025: 21,2 %
- Agosto 2025: 32,8 %
- Noviembre 2025: 35,3 %
Cabe mencionar que la medición se realizó antes de que estallara el más reciente escándalo por la presunta infiltración de estructuras de las disidencias de las Farc en altos cargos del Estado. Es decir, los efectos políticos de ese episodio aún no se reflejan en la fotografía de opinión que entrega Invamer.
