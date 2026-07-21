Video | Mineros y ETB, acciones que más cayeron en semana negativa en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 17 de julio de 2026 en 2.298,34 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de – 0,40 %. El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 11,14 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 2.560 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.200 puntos.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $755.792 millones, mostrando una variación positiva en este ítem de 26,00 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $600.024 millones.
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En una semana negativa para el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones que caen en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, Mineros (Mineros) que retrocede – 7,50 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) que caen – 5,33 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Grupo Aval preferencial (PFAval) que bajaron – 3,99 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que presentaron una contracción de – 3,26 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que bajó – 3,22 %.
Las acciones del Banco Popular (Popular) suben 12,50 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la semana.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap