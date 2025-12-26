Baja tasa de usura para créditos de consumo en enero de 2026 en Colombia

La Superintendencia Financiera certificó una reducción en el interés para los créditos de consumo y ordinarios, una referencia clave que define cuánto pueden cobrar los bancos por préstamos y que también fija el límite legal de la usura.
Para el periodo entre el 1 y el 31 de enero de 2026, la tasa quedó en 16,24 % efectivo anual, lo que representa una baja de 0,44 puntos porcentuales frente a diciembre de 2025.
Esta tasa es relevante porque sirve como base para calcular el máximo interés permitido, tanto en el cobro normal como en intereses de mora.
Con la nueva certificación, el tope máximo para los créditos de consumo se ubicará en 24,36 % efectivo anual. Cualquier cobro por encima de ese nivel se considera usura y está prohibido por la ley.
La Superfinanciera también definió las tasas para otras modalidades de crédito que estarán vigentes durante enero.
En el caso del crédito productivo de mayor monto, la tasa quedó en 26,80 %, mientras que el crédito productivo rural se ubicó en 18,65 %, uno de los niveles más bajos dentro del sistema. Estos créditos están dirigidos principalmente a empresas y actividades económicas formales, por lo que suelen tener menores tasas frente a otros segmentos.
En contraste, los créditos de bajo monto y los llamados créditos populares mantienen tasas significativamente más altas. El crédito de consumo de bajo monto fue certificado en 45,90 %, con un tope de usura de 68,85 %, mientras que el crédito popular productivo urbano alcanzó una tasa de referencia de 59,83 %, con un límite legal cercano al 90 %.
Estas cifras muestran que, aunque el alivio en tasas beneficia principalmente a los créditos tradicionales de consumo, persisten costos elevados para los segmentos más vulnerables del mercado financiero.
El comportamiento de estas tasas en los próximos meses dependerá de la evolución de la política monetaria, la inflación y la dinámica del crédito en el país.
