El Festival Estéreo Picnic 2026 le dejó a Bogotá un impacto económico estimado de US$78 millones y un gasto directo superior a US$50 millones, en una edición que volvió a mostrar la magnitud que tiene uno de los festivales más importantes de América Latina para la ciudad.
Valora Analitik estuvo presente en el festival y días después conoció el balance oficial de esta edición, que reunió a más de 140.000 asistentes durante tres días.
Una parte importante de ese resultado estuvo en el turismo. Cerca del 40 % del público fue turista: 15 % llegó del exterior y 25 % desde otras ciudades del país. Ese movimiento se sintió en hoteles, transporte, gastronomía y entretenimiento.
FEP 2026: Empleo, operación y ciudad
El festival empleó a más de 12.000 personas. A eso se sumaron más de $4.500 millones en contribuciones parafiscales destinadas a las artes escénicas, una cifra que también muestra el alcance que tiene el evento dentro del sector cultural.
En tarima, el Estéreo Picnic 2026 reunió más de 130 presentaciones, nueve escenarios y más de 40 horas de música en vivo. La oferta se completó con la Zona de Restaurantes y Vassar, que reunió 60 restaurantes y más de 80 emprendimientos.
Sostenibilidad, inclusión y marcas
Esta edición 2026 también dejó cifras en sostenibilidad e inclusión. En el frente ambiental, se reemplazaron los tradicionales tanques de agua para estabilización de estructuras por más de 140 toneladas de cemento y arena, una decisión con la que se ahorraron más de 140.000 litros de agua. Además, hubo acciones de reciclaje, manejo de residuos, paneles solares, veedurías ciudadanas y la Aldea Verde.
En inclusión, Páramo Para Todxs registró 287 personas inscritas, de las cuales 241 usaron los servicios, con cuatro tarimas de accesibilidad en distintos escenarios. También se entregaron más de 6.000 litros de agua en el punto de Mínimo Vital y cerca de 600 personas accedieron a servicios de análisis de sustancias en Oasis.
Por su parte, Futuro Picnic, el espacio para menores de edad, reunió a más de 14.000 asistentes.
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El festival también tuvo un fuerte componente comercial. Más de 30 patrocinadores, de 28 categorías, hicieron parte de la edición 2026.
A eso se sumó el alcance digital: más de 100 millones de impactos en redes sociales y más de 45.000 menciones.