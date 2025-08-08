El valor de mercado de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro iguala el PIB de países como Cabo Verde o Belice

La revista France Football publicó la lista oficial de los 30 nominados al Balón de Oro 2025. La ceremonia se realizará el 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, sin la presencia de los máximos ganadores históricos: Lionel Messi (8) y Cristiano Ronaldo (6) no figuran entre los elegidos por segundo año consecutivo.
La carrera por el trofeo individual más importante del fútbol se centra ahora en figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Erling Haaland y Ousmane Dembélé.
Entre los nominados hay representantes de clubes como Real Madrid, PSG, Liverpool, Arsenal, Barcelona y Bayern Múnich. Estas instituciones deportivas también concentran algunos de los contratos más altos del fútbol actual: el promedio de valor por jugador en esta lista supera los US$98 millones, y solo cinco futbolistas están por debajo de los US$40 millones.
La suma de los valores de mercado de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025 asciende a US$2.954,4 millones, según Transfermarkt. Esa cifra se compara con el Producto Interno Bruto (PIB) de países como Cabo Verde, con aproximadamente US$2.500 millones; Lesoto, cerca de US$2.700 millones; y Belice, con cerca de US$3.100 millones.
Lista de nominados al Balón de Oro 2025 y su valor de mercado (Transfermarkt):
∙ Jude Bellingham (Real Madrid): US$194,4 millones.
∙ Erling Haaland (Manchester City): US$194,4 millones.
∙ Kylian Mbappé (Real Madrid): US$194,4 millones.
∙ Vinícius Jr. (Real Madrid): US$183,6 millones.
∙ Lamine Yamal (Barcelona): US$162 millones.
∙ Florian Wirtz (Liverpool): US$151,2 millones.
∙ Declan Rice (Arsenal): US$129,6 millones.
∙ Cole Palmer (Chelsea): US$129,6 millones.
∙ Lautaro Martínez (Inter): US$118,8 millones.
∙ João Neves (PSG): US$108 millones.
∙ Harry Kane (Bayern): US$108 millones.
∙ Khvicha Kvaratskhelia (PSG): US$108 millones.
∙ Pedri (Barcelona): US$86,4 millones.
∙ Achraf Hakimi (PSG): US$75,6 millones.
∙ Alexis Mac Allister (Liverpool): US$75,6 millones.
∙ Ousmane Dembélé (PSG): US$64,8 millones.
∙ Michael Olise (Bayern): US$64,8 millones.
∙ Nuno Mendes (PSG): US$64,8 millones.
∙ Viktor Gyökeres (Arsenal): US$64,8 millones.
∙ Vitinha (PSG): US$64,8 millones.
∙ Mohamed Salah (Liverpool): US$54 millones.
∙ Raphinha (Barcelona): US$54 millones.
∙ Gianluigi Donnarumma (PSG): US$48,6 millones.
∙ Fabián Ruiz (PSG): US$43,2 millones.
∙ Denzel Dumfries (Inter): US$37,8 millones.
∙ Virgil van Dijk (Liverpool): US$37,8 millones.
∙ Serhou Guirassy (Dortmund): US$37,8 millones.
∙ Désiré Doué (PSG): US$32,4 millones.
∙ Scott McTominay (Napoli): US$32,4 millones
∙ Robert Lewandowski (Barcelona): US$21,6 millones.
Otros datos sobre la nominación:
- El jugador más joven en la lista es Lamine Yamal, con valor estimado en US$162 millones. Su cláusula de rescisión es de US$1.000 millones.
- Robert Lewandowski es el menor valor con US$21,6 millones, aunque el polaco ha sido goleador en la Bundesliga y uno de los actuales goleadores del Barcelona.
- Los jugadores argentinos nominados incluyen a Lautaro Martínez (US$118,8 m) y Alexis Mac Allister (US$75,6 m). Ambos campeones del mundo y bicampeones de América con Argentina.
- El valor total de mercado de los nominados supera los ingresos por exportaciones totales de caficultura en Colombia, que exportó café por unos US$4.000 millones en 2023.
- En términos de ganancias individuales, los cinco con valor más alto combinan un salario base de US$150 millones anuales en conjunto, sin contar primas ni patrocinios.
El Balón de Oro se entrega anualmente desde 1956 y ha evolucionado en sus criterios y categorías. A partir de 1995 el premio se abrió a jugadores de todo el mundo, ya que el galardón solo se entregaba a jugadores europeos que actuaran en clubes del continente, lo que excluyó durante décadas a figuras destacadas de otras regiones.
Esta restricción cambió cuando George Weah, de Liberia, se convirtió en el primer jugador no europeo en ganarlo (1995) y, desde entonces, el premio ha evolucionado en criterios y alcance, reconociendo a futbolistas de todas las latitudes.
En 2018 se introdujo una categoría femenina, y más tarde se añadieron trofeos como el Kopa (mejor jugador joven), Yashin (mejor arquero), Gerd Müller (máximo goleador) y Johan Cruyff (mejor entrenador), ampliando así el impacto y relevancia del reconocimiento.