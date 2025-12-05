Bancamía lanza tarjeta débito para emprendedores en Colombia: estos son los beneficios que ofrece

Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, en alianza con la compañía global de pagos digitales Visa, anunció el lanzamiento de la nueva Tarjeta Débito Visa Bancamía, diseñada con beneficios para los microempresarios.
Este medio de pago para emprendedores saldrá al mercado con la infraestructura tecnológica de Pomelo, empresa especializada en emisión, procesamiento y gestión de la plataforma de negocios de tarjetas.
La administración de la tarjeta débito (solicitud, activación, cambio de clave, bloqueo o habilitación para uso internacional) se realizará directamente desde la app de Banca Móvil de Bancamía.
Viviana Araque Mendoza, presidenta ejecutiva de Bancamía, afirmó que “en Bancamía estamos convencidos de que un ecosistema de pagos fuerte les agrega competitividad a los microempresarios, les permite construir una huella transaccional, validar su productividad y prepararse para crecer. Queremos que nuestros clientes vendan más, lleguen más lejos y cobren con la misma facilidad que cualquier empresa grande. Ahora, con la nueva tarjeta débito podrán acelerar su desarrollo. Así es como se convierte el esfuerzo diario en progreso sostenible”.
Los beneficios de la nueva tarjeta débito
Más allá de permitir compras en comercios físicos o en línea y el retiro en cajeros automáticos, la Tarjeta Débito Visa – Bancamía incluye un paquete de beneficios:
- Descuentos para renovar los negocios con Alfa: a partir del día en el que Bancamía empiece la distribución de la tarjeta débito, en los dos fines de semana siguientes, Alfa dará el 20 % de descuento en productos seleccionados en todas sus tiendas y, entre semana, este será del 13 %. Durante toda la vigencia de la alianza, el beneficio continuará siendo del 13 %.
- Educación financiera y digitalización: los microempresarios que están en proceso de crecimiento y digitalización podrán tener acceso a tarifas preferenciales para publicidad de Google y plataformas de Meta (Facebook, Instagram). Además, podrán contar con acceso a la creación y gestión de una tienda virtual para empezar a vender por internet y, también, a un módulo de educación financiera digital gratuito de Bancamía.
- Acceso a cursos de inglés: los microempresarios que sean portadores de la tarjeta débito podrán acceder a cursos de inglés con descuento con aliados del programa.
- Tecnología para gestionar las microempresas: a los negocios más desarrollados, se les brindarán descuentos para acceder a plataformas que permiten gestionar facturación electrónica, nómina y la contabilidad del negocio. Además, tendrán la posibilidad de acceder a una herramienta para automatizar gastos empresariales tan solo con las fotografías de las facturas.
- Beneficios Visa: con asistencias médicas, legales y seguros que acompañarán al microempresario y al ahorrador en su día a día y en sus viajes.
Recomendado: DaviBank entra a la competencia de las cuentas remuneradas en Colombia: así queda el nuevo ranking
Sobre este nuevo lanzamiento, Diego Quesada, country manager para Países Andinos, Centroamérica y el Caribe en Pomelo, concluye que “para Pomelo es un orgullo impulsar la estrategia digital de Bancamía con una solución de infraestructura que acelera su capacidad de lanzar productos modernos y seguros. Este hito refuerza nuestro compromiso con las instituciones financieras de la región, apoyándolas en su evolución tecnológica y en la creación de experiencias más simples y eficientes para sus clientes”.