Entrevista | Con la cartera de Itaú, Banco de Bogotá será el tercer jugador más relevante en vivienda y construcción

A medida que se afinan los detalles para concluir la venta del segmento minorista de Banco Itaú, que será adquirido por el Banco de Bogotá, la entidad del Grupo Aval se perfila como uno de los actores más relevantes en crédito de vivienda y de construcción.
El banco ha explicado que la operación permitiría sumar $3,3 billones en cartera vigente, equivalente a 34 meses de expansión orgánica, así como $3,2 billones en cartera hipotecaria.
Con una cartera de vivienda actual de más de $14,5 billones, Banco de Bogotá alcanzaría una participación cercana a 12,8 % en el mercado hipotecario colombiano, con un portafolio que llegaría a $18 billones.
De acuerdo con Ramiro Conde, director de Vivienda y Construcción del banco, estas cifras lo ubicarían como el tercer jugador más relevante en este ecosistema.
En diálogo con Valora Analitik, Conde explicó que desde la filial del Grupo Aval se trabaja en ofrecer múltiples alternativas de financiación, como tasas preferenciales, créditos en UVR, entre algunas de estas opciones de cara a los clientes.
Relacionado: Banco de Bogotá recibe aprobación para quedarse con billonario negocio de Itaú Colombia y Panamá: así avanza el plan
Papel de Banco de Bogotá en hipotecas y construcción
Conde explicó que una de las principales estrategias del banco para impulsar la colocación de créditos de vivienda ha sido ampliar las alternativas de financiación para los hogares, especialmente en un entorno marcado por la ausencia de subsidios nacionales como Mi Casa Ya.
Entre las opciones disponibles se encuentra la posibilidad de financiar hasta el 90 % del valor de una vivienda a través de leasing habitacional, una herramienta que busca reducir el esfuerzo requerido para completar la cuota inicial.
A esto se suma la posibilidad de unificar ingresos familiares para aumentar la capacidad de endeudamiento y facilitar la obtención de una carta de aprobación para la compra de vivienda.
El directivo también destacó el reciente lanzamiento del crédito hipotecario en UVR. Aunque se trata de un producto que lleva pocos meses en el mercado, aseguró que durante el último mes se desembolsaron más de $10.000 millones bajo esta modalidad.
Según explicó, los créditos en UVR permiten ampliar la capacidad de financiación de algunos hogares y facilitar el acceso a inmuebles de mayor valor.
Otra de las apuestas de Banco de Bogotá ha sido el fortalecimiento de sus herramientas digitales. La entidad cuenta actualmente con procesos que permiten aprobar créditos de vivienda de hasta $750 millones sin necesidad de presentar documentación física, una evolución frente a los desarrollos implementados inicialmente durante la pandemia.
Mercado se mueve hacia vivienda nueva y proyectos turísticos
Respecto a las tendencias observadas en el mercado, el director de Vivienda y Construcción señaló que la mayor dinámica continúa concentrándose en vivienda nueva.
No obstante, explicó que las constructoras han comenzado a diversificar su oferta hacia proyectos de uso mixto y desarrollos turísticos que permiten a los compradores combinar una segunda vivienda con alternativas de generación de ingresos.
“Estamos viendo que parte de las constructoras, en asocio con nosotros, están ofreciendo productos de uso mixto y productos turísticos que les permiten a los hogares acceder a una segunda vivienda, pero también generar flujos que ayuden a atender la cuota mensual o los gastos asociados a la hipoteca”, indicó.
De acuerdo con Conde, esta tendencia se observa especialmente en ciudades como Cartagena, Santa Marta, el Eje Cafetero e incluso Bogotá, donde han surgido proyectos orientados tanto a inversionistas locales como a colombianos residentes en el exterior.
Cartera hipotecaria representa 15 % del banco
En medio de esta apuesta, Banco de Bogotá cerró con una cartera hipotecaria de $14,5 billones, equivalente a cerca del 15 % de la cartera total de la entidad. Esto, sin sumar el portafolio que recibirán de Banco Itaú.
Además, la entidad cuenta con cerca de 350 proyectos financiados en diferentes regiones del país a través de crédito constructor.
Conde aseguró que el banco mantiene su interés de continuar creciendo en ambos segmentos, tanto vivienda como construcción, y reiteró que el objetivo es fortalecer la integración entre la financiación a constructores y la colocación de créditos hipotecarios.
“Seguimos con el apetito de crecer y de que esos proyectos de crédito constructor se conviertan en créditos hipotecarios”, concluyó.
—