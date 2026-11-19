Banco de Bogotá implementó una nueva alternativa de recaudo a través de Bre-B, que permite a las compañías recibir pagos de manera inmediata desde cualquier banco o entidad financiera conectada al sistema.
Esta capacidad se trabajó inicialmente junto con Claro Colombia, para que los usuarios puedan pagar sus facturas de Claro Hogar y Claro Móvil escaneando el código QR Bre-B incluido en su factura y completar el pago en segundos desde la aplicación de su entidad financiera, sin desplazamientos, mientras Claro recibe los recursos de forma inmediata y optimiza sus procesos de conciliación.
“La llegada de los pagos inmediatos representa una transformación estructural del sistema financiero colombiano. En Banco de Bogotá estamos desarrollando soluciones para que las empresas aprovechen todo el potencial de Bre-B, permitiéndoles recibir pagos en tiempo real, optimizar sus procesos operativos y ofrecer una experiencia más simple a sus clientes. La implementación con Claro demuestra cómo estas capacidades ya generan beneficios concretos para las empresas y los usuarios”, afirmó Julián Botero, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá.
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Cabe resaltar que Claro Colombia genera millones de facturas al mes, y con esta nueva alternativa de pago se contribuye a mejorar la experiencia de pago de facturas al cliente.
“Incorporar el QR Bre-B en nuestras facturas nos permite ofrecer una alternativa de pago digital, rápida y segura, reduciendo la dependencia del efectivo y mejorando la experiencia de servicio. El piloto inició con la emisión de 272.000 facturas de Claro Hogar y la masificación comenzó en noviembre, alcanzando progresivamente a nuestros usuarios de servicios fijos y posteriormente a los clientes de Claro Móvil”, afirmó Jenny Morales Franco, jefe de recaudo digital de Claro Colombia.
En esta iniciativa, GOU Payments actúa como habilitador tecnológico, haciendo posible la integración entre los sistemas de facturación de Claro y las capacidades de pagos inmediatos de Bre-B.
“Nuestra apuesta en Gou Payments es consolidarnos como el nodo que conecta a las empresas colombianas con las nuevas posibilidades del ecosistema de pagos, para innovar en los modelos de recaudo y ofrecer experiencias de pago simples, aprovechando el potencial de la interoperabilidad”, afirmó Isabel Cristina Martínez, presidente de GOU Payments.
Con esta implementación, Banco de Bogotá continúa ampliando las capacidades de Bre-B para las empresas, permitiéndoles evolucionar hacia procesos más simples, digitales e integrados.