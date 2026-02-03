Noticias Bancarias

Banco de Bogotá lanza solución digital para el recaudo de impuestos en municipios y departamentos

La solución del Banco de Bogotá optimiza la gestión financiera y la inversión social mediante tecnología y una red nacional de pagos.

Banco de Bogotá lidera en indicadores de sostenibilidad
Banco de Bogotá lanza solución digital para el recaudo de impuestos en municipios y departamentos. Foto: Cortesía Banco de Bogotá

Banco de Bogotá, con el respaldo del Grupo Aval, anunció el lanzamiento de una nueva solución para el recaudo de impuestos territoriales, orientada a modernizar la gestión financiera de departamentos y municipios.

Esta iniciativa, explicó el banco, responde a uno de los principales retos de los entes territoriales: contar con procesos de recaudo eficientes, información oportuna y conciliaciones ágiles que les permitan optimizar la administración de los recursos públicos y enfocar sus esfuerzos en la inversión social.

Banco de Bogotá
Banco de Bogotá. Foto: Valora Analitik

La solución permite a los territorios centralizar el recaudo a través de una única integración, facilitando el acceso a información en tiempo real, la confirmación inmediata de los pagos y la reducción de reprocesos y errores operativos, lo que se traduce en mayor eficiencia, control y trazabilidad.

“La modernización del recaudo territorial es fundamental para fortalecer las finanzas públicas y acelerar el desarrollo regional. Con esta solución, el Banco de Bogotá consolida su rol como aliado estratégico del sector público, integrando tecnología, cobertura y eficiencia al servicio de los ciudadanos”, afirmó la entidad bancaria.

Diferenciales de la nueva solución del Banco de Bogotá

Uno de los principales diferenciales del servicio es el acceso a una amplia red de recaudo a nivel nacional, que ofrece múltiples alternativas de pago para los contribuyentes, independientemente del canal que elija.

Adicional a eso, el modelo incorpora la automatización de la reciprocidad y la dispersión de recursos, como en el caso del impuesto de vehículos.

