Banco de Bogotá lanza solución digital para el recaudo de impuestos en municipios y departamentos

Banco de Bogotá, con el respaldo del Grupo Aval, anunció el lanzamiento de una nueva solución para el recaudo de impuestos territoriales, orientada a modernizar la gestión financiera de departamentos y municipios.
Esta iniciativa, explicó el banco, responde a uno de los principales retos de los entes territoriales: contar con procesos de recaudo eficientes, información oportuna y conciliaciones ágiles que les permitan optimizar la administración de los recursos públicos y enfocar sus esfuerzos en la inversión social.
La solución permite a los territorios centralizar el recaudo a través de una única integración, facilitando el acceso a información en tiempo real, la confirmación inmediata de los pagos y la reducción de reprocesos y errores operativos, lo que se traduce en mayor eficiencia, control y trazabilidad.
“La modernización del recaudo territorial es fundamental para fortalecer las finanzas públicas y acelerar el desarrollo regional. Con esta solución, el Banco de Bogotá consolida su rol como aliado estratégico del sector público, integrando tecnología, cobertura y eficiencia al servicio de los ciudadanos”, afirmó la entidad bancaria.
Diferenciales de la nueva solución del Banco de Bogotá
Uno de los principales diferenciales del servicio es el acceso a una amplia red de recaudo a nivel nacional, que ofrece múltiples alternativas de pago para los contribuyentes, independientemente del canal que elija.
Adicional a eso, el modelo incorpora la automatización de la reciprocidad y la dispersión de recursos, como en el caso del impuesto de vehículos.