Banco de Bogotá fue reconocido como el mejor banco de Colombia en comercio internacional

La publicación internacional Global Finance destacó al Banco de Bogotá como el mejor banco de Colombia en el marco de los World’s Best Trade Finance Providers, galardón que se otorga en 14 categorías globales, ocho regionales y cerca de 100 países a nivel global.
El reconocimiento resalta la aceleración de la transformación tecnológica del Banco, en particular la implementación de modelos de machine learning e inteligencia artificial que han permitido optimizar de manera significativa los procesos de comercio exterior, fortaleciendo la eficiencia operativa, la seguridad y la experiencia de los clientes empresariales.
Con lo anterior, Luis Miguel González, vicepresidente de internacional y tesorería del Banco de Bogotá afirmó: “Este reconocimiento reafirma nuestra solidez y liderazgo como aliado estratégico del comercio exterior colombiano y nuestro compromiso con el desarrollo empresarial. Nos consolida como una entidad confiable para acompañar a las empresas en su operación en los mercados globales y en la optimización de sus procesos de comercio exterior, mediante soluciones digitales, ágiles y seguras”.
Cifras que respaldan es reconocimiento del Banco de Bogotá
Durante el último año, el Banco de Bogotá consolidó su liderazgo en operaciones en moneda extranjera, atendiendo a más de 2.390 clientes a través de cuentas de compensación, con la vinculación de 250 nuevas empresas en los últimos 12 meses.
En este mismo periodo, realizaron más de 8.000 operaciones de financiamiento en dólares para más de 950 clientes, con un volumen desembolsado cercano a US$2.400 millones.
Así mismo, la incorporación de soluciones automatizadas, como bots para la validación documental y el análisis de datos, ha permitido reducir de forma significativa los tiempos de ejecución de las operaciones.
Este avance se complementa con una presencia internacional a través de sus filiales en Panamá y sus sucursales en Nueva York y Miami, desde donde el Banco facilita operaciones transfronterizas clave para el ecosistema financiero y empresarial.