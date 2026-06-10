Grupo Aval continúa ajustes internos: Holding y bancos transfieren el 52 % de Corficolombiana a filial en Panamá

El Grupo Aval no detiene su transformación interna en la que trabaja en diversos frentes al tiempo. Recientemente anunció la evolución de sus negocios bancarios de la mano de grandes compañías tecnológicas, para lograr una oferta 360.
Esa estrategia, según mencionó a Valora Analitik María Lorena Gutiérrez, presidenta del holding, también tiene en cuenta el negocio de inversiones en el sector real, en cabeza de Corficolombiana.
“Nuestros clientes de los hoteles, de nuestros grandes proyectos, los que trabajan en el sector agro, para nosotros son superimportantes. También los que transitan por las carreteras y que pagan peajes y los usuarios de gas”, dijo recientemente Gutiérrez.
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Precisamente, el Grupo Aval tomó decisiones relevantes sobre la forma en la que están distribuidas las participaciones accionarias en Corficolombiana, que no generará modificación del beneficiario final de esta compañía, el cual seguirá siendo el holding.
Reconfiguración de las acciones de Corficolombiana
Según se informó, tanto el Grupo Aval, el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente y el Banco Popular, realizaron la transferencia de la totalidad de sus acciones ordinarias en Corficolombiana.
Esta participación accionaria equivale al 52,80 % del capital social de la empresa de inversiones en el sector real, que ahora quedó a favor de la Corporación Financiera Centroamericana, conocida como Ficentro.
Ficentro es una sociedad constituida en Panamá, que pertenece al Conglomerado Financiero Aval, como una de las subsidiarias en el exterior del Banco de Bogotá. Se especializa en la gestión corporativa, fiduciaria y de inversiones internacionales.
Esta transacción se hizo mediante aportes en especie a valor en libros.
Vale recordar otros movimientos que Grupo Aval ha hecho sobre la composición accionaria de sus filiales. Por ejemplo, en diciembre de 2024 se anunció que Grupo Aval adquiriría el 99,9 % de la participación accionaria en Fiduciaria Corficolombiana (hoy Aval Fiduciaria) y el 40,77 % de las acciones de Casa de Bolsa (hoy Aval Casa de Bolsa), que estaban en manos de Corficolombiana y sus subordinadas.
Esta decisión dio paso a un foco de Corficolombiana en el sector real, con una fuerte apuesta por Centroamérica, como lo ha manifestado el holding y la misma compañía.
De paso, dio paso a la integración a los negocios fiduciarios del conglomerado, en lo que hoy se llama Aval Fiduciaria.
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