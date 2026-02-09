El Banco de Occidente amplio su oferta de servicios con la llegada de Kubo, un portafolio de ahorro e inversión que busca facilitar la forma en que las personas planifican y gestionan sus metas financieras.
Kubo está diseñado para atender a personas de todos los segmentos, desde quienes inician su vida financiera hasta quienes buscan optimizar su ahorro e inversión.
Dentro de este portafolio, la entidad bancaria elevó las tasas de sus Certificados de Depósito a Término (CDT) hasta 11,85 % efectivo anual (E.A.), especialmente en plazos de mediano y largo plazo. El producto cuenta con vencimiento de entre 360 y 540 días, y ofrecen rendimientos entre 11,35 % y 11,85 % E.A., de acuerdo con el monto de inversión.
Estos CDT permiten que los clientes reciban sus rendimientos de manera mensual, lo que garantiza un flujo de caja constante.
Para hacerse una idea, y según ejemplifica la entidad, una inversión de $5 millones, a una tasa de 11,75 % E.A., podría generar aproximadamente $538.000 en rendimientos en un plazo de 360 días.
Además de los CDT, el portafolio Kubo cuenta con cuentas de ahorro con la funcionalidad ‘Rentables’. El usuario tiene la posibilidad de crear hasta cinco de estos, cada uno asociado a un propósito específico y con una rentabilidad de hasta el 9 % E.A.
El diferencial de este servicio radica en que permite a los clientes visualizar diariamente los rendimientos generados directamente en su cuenta a través de los canales transaccionales del banco. Eso sumado a que funciona bajo un esquema de interés compuesto, es decir, los intereses generados cada día se suman automáticamente al capital, potenciando el crecimiento del dinero en el tiempo.
afirmó Julián Sinisterra, vicepresidente comercial de Personas del Banco de Occidente, destacó que “innovar en ahorro no es solo ofrecer una buena tasa, es ayudar a que las personas entiendan para qué están ahorrando y cómo llegar a esa meta”.
Cabe recordar que tanto los CDT como las cuentas de ahorro del Banco de Occidente cuentan con el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín.