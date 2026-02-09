Finanzas personales

La importante compensación económica a un trabajador que no le consignan las cesantías

Las cesantías tienen un plazos y generan derechos clave a los trabajadores del país.

Por: -
Salario mínimo y auxilio de transporte
Foto: ©Andrzej Rostek de Getty Images a través de Canva.com

Los trabajadores en Colombia tienen el derecho de recibir el pago de las cesantías, que hace referencia a un salario anual depositado en el fondo del empleado.

De acuerdo con ley, si el contrato de trabajo sigue vigente, el empleador tiene la obligación de consignar este pago en el fondo elegido por el empleado a más tardar el 14 de febrero de cada año. 

los fondos de cesantías ofrecen dos modalidades de inversión
Fondos de cesantías. Foto: tomada de Freepik/Porvenir

En caso de que estas cesantías no sean consignadas, la sanción monetaria, que funcione como compensación para el trabajador corresponde a un día de salario por cada día de retraso. 

La ley añade que si la relación laboral entre empleador y empleado finaliza y la empresa no paga las prestaciones sociales debidas (incluyendo cesantías), también se activa otra penalidad.

Retiros de cesantías en Porvenir sumaron $5,22 billones entre enero y octubre de 2025
Retiros de cesantías en Porvenir sumaron $5,22 billones entre enero y octubre de 2025. Foto: cortesía Porvenir

Otras sanciones por el no pago de las cesantías

La sanción corresponde a una suma igual al último salario diario por cada día de retraso, durante los primeros dos años.

Ahora, si el retraso supera los 24 meses, se empiezan a causar intereses de mora a la tasa máxima de créditos de libre asignación, que se encuentren certificados por la Superintendencia Financiera. 

Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo puede imponer multas a la empresa por el incumplimiento de las normas laborales, incluyendo sanciones administrativas. 

Cesantías en Colombia
Cesantías en Colombia. Foto: tomada de Freepik

Para los casos relacionados con el no pago de las cesarías, las multas pueden ascender hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad de la falta y cuántos trabajadores quedaron afectados.

