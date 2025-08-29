Bancóldex lanzó una nueva alternativa de inversión para cooperativas: así funciona este producto

Bancóldex, el banco de desarrollo empresarial de Colombia, presentó un nuevo instrumento financiero para las cooperativas del país, diseñado para responder a las necesidades de gestión de liquidez, diversificación del riesgo y rentabilidad del sector cooperativo.
Se trata de un CDT que permitirá a las cooperativas diversificar sus opciones de inversión y destinar sus excedentes de tesorería en un vehículo confiable y con condiciones de rentabilidad competitivas en el mercado.
Este nuevo producto, presentado durante la Asamblea Nacional de Cooperativas de Confecoop 2025, se suma a la estrategia de la entidad para fortalecer el acceso a soluciones financieras adaptadas a las necesidades de distintos sectores productivos.
¿Cómo funcionará el CDT para las cooperativas del país?
La entidad indicó que, con este nuevo vehículo de inversión, las cooperativas contarán con una herramienta de inversión ajustada a sus características y al tamaño de sus operaciones.
El nuevo CDT Cooperativo de Bancóldex se caracteriza por:
- Inversiones desde $300 millones
- Tasas fijas o indexadas al IBR
- Plazos flexibles que van desde 90 hasta 1.080 días
A propósito de este lanzamiento, el presidente encargado de Bancóldex, José Alberto Garzón, aseguró que “el sector cooperativo cumple un papel fundamental en el desarrollo del país, además de la muy destacada labor que realizan como financiadores de la actividad productiva de sus afiliados en alianza con Bancóldex”.
“Para continuar fortaleciendo este respaldo, desde el banco les ofrecemos un CDT que es un instrumento de inversión rentable y flexible, que contribuye a la sostenibilidad de sus operaciones. Esto se traduce en beneficios directos para sus asociados y en el crecimiento de las microempresas”, completó.
Además del CDT, durante el evento Bancóldex presentó su producto de Cuenta de Ahorros Institucional, una alternativa complementaria de ahorro para la gestión de liquidez.