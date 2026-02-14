Bancóldex aumentó su utilidad de 2025 en 14 %; desembolsos de créditos también vieron incrementos

Bancóldex dio a conocer sus resultados financieros para el cierre de 2025, en los que se evidencia una utilidad neta consolidada de $58.711 millones, cifra mayor en 14 % a la registrada a diciembre de 2024.
De acuerdo con la entidad, estuvo generada principalmente por el comportamiento del Margen Financiero Bruto $300.169 millones, generado principalmente por el ingreso del portafolio por $184.775 millones, intereses Neto por $63.587 millones y otros por $45.858 millones
Además, se destacó un menor valor de la provisión, reintegro de provisión inversiones y otros activos, disminución de impuestos del negocio, menor ingreso en el rubro “otros ingresos y gastos” y mayor valor en el impuesto de renta.
Para diciembre de 2025, el banco logró desembolsos acumulados de cartera de $4,88 billones, generado por desembolsos realizados totales por valor de $3,08 billones y por desembolsos realizados en dólares reexpresados en moneda local por $1,79 billones.
Otras cifras de Bancóldex al cierre de 2025
Los desembolsos del año pasado llegaron a 97.000 empresas de todas las regiones del país, entre las que se encuentran más de 73.000 micronegocios.
El monto superó en un 27 % a los reportados para el periodo 2024 ($3,81 billones). A su vez, Bancóldex logró durante el año pasado la colocación de préstamos por $1,3 billones y operaciones de leasing para pymes de forma directa, lo que representó un crecimiento de 30 % frente a lo registrado en la vigencia 2024.
Por otra parte, Bancóldex reveló que su cartera para el cierre de 2025 ascendió a los $5,9 billones, 12% más frente a la cifra correspondiente al año 2024 ($5,3 billones).
“Los resultados obtenidos por Bancóldex son el reflejo de una estrategia que está orientada al crecimiento de las empresas en todas las regiones. De la mano de este propósito, el banco también logró el año pasado destinar un mayor volumen de recursos al financiamiento de iniciativas de desarrollo sostenible que, además, incorporaron el apoyo a poblaciones clave como mujeres empresarias, pueblos indígenas, entre otras”, manifestó José Alberto Garzón, presidente (e) de Bancóldex.
De los $4,86 billones desembolsados el año pasado, un total de $500.000 millones correspondieron a financiamiento de iniciativas de carácter sostenible. De ese monto $217.000 millones fueron destinados a empresarios de poblaciones diversas entre las que se encuentran, por ejemplo, mujeres emprendedoras, jóvenes, personas mayores entre otros.