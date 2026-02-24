Bancolombia restablece sus servicios tras fallas técnicas y anuncia revisión de casos

Luego de varios días de intermitencias y suspensión de operaciones en distintos canales, Bancolombia informó que logró restablecer la totalidad de sus servicios financieros y que evaluará caso por caso las afectaciones reportadas por los usuarios.
«Los ajustes que hicimos funcionaron y ya puedes usar todos nuestros servicios. Evaluaremos cada caso en detalle y si te viste afectado, te devolvemos lo que corresponde. Valoramos tu paciencia y confianza», señaló la entidad con mayor número de clientes en Colombia.
Mantenimiento programado y falla de proveedor externo
El banco explicó que la contingencia se originó durante un proceso de mantenimiento programado, en el que se presentó un inconveniente técnico en uno de los componentes operados por un proveedor externo.
Según detalló la organización, la situación obligó a suspender la intervención antes de concluirla, lo que derivó en afectaciones tanto en canales digitales como en puntos físicos de atención.
Como consecuencia, múltiples operaciones dejaron de estar disponibles temporalmente para los usuarios, incluyendo transacciones a través de la aplicación móvil, la sucursal virtual y algunos servicios de transferencias.
Apagado controlado y ajustes en sistemas
En medio del diagnóstico y los trabajos de corrección, la entidad anunció la implementación de nuevos ajustes tecnológicos. Para completar estas actualizaciones, fue necesario realizar un “apagado controlado” de la plataforma, medida que implicó la indisponibilidad temporal de varios servicios.
La entidad precisó que esta decisión hace parte de los protocolos técnicos diseñados para garantizar la correcta implementación de los cambios y evitar nuevas fallas.
Ante la preocupación de los clientes por la estabilidad de sus recursos, el banco reiteró que los depósitos no quedaron comprometidos y que la información personal de los usuarios permaneció protegida en todo momento.
“La contingencia se limita al funcionamiento de los servicios y no a la seguridad de las cuentas”, subrayó la organización en un comunicado oficial.
Con la operación ya normalizada, el banco asegura que continuará monitoreando sus sistemas y comunicar.